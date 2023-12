¿Cuántos productos se necesitan realmente para limpiar la casa?

Para conseguir una buena limpieza no es necesario invertir mucho dinero, simplemente tenemos que utilizar productos polivalentes y efectivos para no colapsar nuestra despensa de limpieza... ni nuestra cabeza tampoco. A veces compramos impulsivamente y acabamos teniendo decenas de botes que se eternizan porque no sabemos ni cuándo utilizar.

Los 5 productos de limpieza más eficaces

Os presento mis 5 imprescindibles para mantener la casa limpia sin esfuerzo.

PH neutro: Un básico que sin duda no puede faltar en nuestra despensa de limpieza. Este tipo de limpiadores eliminan la suciedad con facilidad, sin afectar a la capa superior de los materiales. Apto para todo tipo de superficies, sobre todo las delicadas como madera, mármol o cualquier piedra natural como granito, terrazo… Puedes utilizarlo para fregar el suelo: 4 L de agua tibia + 20 ml de pH neutro para conseguir un suelo limpio y nutrido. Recomiendo que hagas una fórmula multiusos con el mismo producto: 450 ml de agua + 50 ml de pH neutro y obtendrás un estupendo limpiador para muebles, puertas, rodapiés, interior de armarios...

Ácido cítrico: El ácido cítrico es un antibacteriano con propiedades desincrustantes, a base de frutas y hortalizas. Es un estupendo antical, asi que es el aliado perfecto para la limpieza del baño como sanitarios, mampara… Puedes hacer una fórmula con 450 ml de agua + 50 ml de ácido cítrico para limpiar y desinfectar la encimera de cocina, pomos de las puertas, mandos a distancia y todas esos objetos que tocamos varias veces en casa, para que estén siempre al día. Puedes encontrar ácido cítrico en formato líquido o en formato grano, el primero se trabaja mejor.

Piedra blanca: Producto de limpieza mágico, de origen 100% natural, no tiene olor. Basta con humedecer y frotar sobre el área que se quiere limpiar. Para poder aplicarlo sin complicaciones, utiliza un estropajo que no raya para las zonas que ofrecen más resistencia. Hace magia en esas marcas blancas que aparecen con el paso del tiempo en la vitrocerámica, con los poyetes, marcas de cal en plato de ducha de resina, llantas del coche, juntas, elimina óxido… Puedes hacer tu propia piedra blanca con mi receta colgada en Instagram, comprarlo escaneando el enlace, en Amazon o también en ferreterías. Importante, no debe costarte más de 7 € aproximadamente.

Bioalcohol: El de Concentralia es un producto 3 en 1. Potente desodorizante (elimina malos olores) y prometo que su perfume, te va a enamorar. Es apto para limpiar y abrillantar todo tipo de superficies como azulejos, sanitarios, suelos, muebles mate o brillo, encimeras, puertas lacadas… Remueve grasa, huellas y marcas de agua. Nace para cubrir las necesidades de las personas que no disponen de tiempo suficiente para limpiar, ya que el producto se evapora solo y no necesita aclarado. El envase se divide en dos: por un lado el super concentrado y al lado, el depósito de agua. Cada botella se rellena hasta en 24 ocasiones, lo que equivale a 10 botellas de cualquier producto convencional. Tienes producto para un año y además ahorras plástico y espacio en tu despensa de limpieza.