Cómo poner una lavadora de ropa negra: 4 consejos para que las prendas no pierdan intensidad en su color

A la hora de poner lavadoras, es importante separar la ropa por colores. Esto evitará que la ropa se destiña, además de proteger la intensidad de los colores originales. De esta forma, garantizaremos un mejor lavado que se ajuste a las necesidades de cada tipo de color.

La ropa negra es una prenda básica de nuestro armario que nos salva en cualquier ocasión, pero requiere un cuidado especial para mantener su color intenso y evitar que se desgaste más allá de los primeros lavados. Y estos son los cuatro trucos que puedes seguir para cuidar las prendas más oscuras de tu vestidor y alargar su vida útil.

El primer factor que debemos tener en cuenta es la temperatura. Es recomendable no poner la lavadora de ropa negra a más de 30ºC, ya que el calor hará que los tintes se desprendan del tejido y, por tanto, que con el paso del tiempo las prendas se vean mucho más claras y con un color oscuro menos intenso. Lo ideal es lavar la ropa negra con agua fría o templada.

Lavadora de ropa negra | iStock

El segundo paso que debemos seguir es el de elegir un programa adecuado para ropa negra, es decir, un ciclo corto y con un centrifugado suave. Pues la fricción intensa durante el lavado tienda a desgastar el tinte y dañar los tejidos. Lo recomendable es utilizar un centrifugado menor a 800 revoluciones.

El tercer paso es escoger un detergente específico para este tipo de lavadoras, que esté libre de aditivos y blanqueadores. Estos detergentes están formulados para proteger el color y mantener la intensidad del negro, que es el principal objetivo que buscamos.

Y por último, pero no menos importante, es importante cuidar también la ropa en el secado. No debes tenderla al sol, ya que la exposición de los rayos solares influirá en el tejido de las prendas y, por tanto, también en su color. La mejor opción es secar la ropa en un lugar ventilado donde no le dé el sol de forma directa. En el caso de usar una secadora, debes seleccionar un ciclo de baja temperatura.

Siguiendo estos sencillos consejos, conseguirás que la ropa negra se mantenga en perfecto estado durante mucho tiempo.