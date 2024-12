Cómo perdonar una infidelidad y trabajar en la relación

Cada persona es un mundo y cada relación también. Por esta razón, ni la psicología ni ninguna ciencia o persona pueden decirte qué hacer si ha habido una infidelidad en la relación de pareja.

No hay una norma común y cada caso es completamente diferente. Lo que sí es algo generalizado es que alrededor de una infidelidad hay mucho sufrimiento, aunque haya llegado incluso a normalizarse.

¿Qué es una infidelidad?

Infidelidad es la ruptura de los acuerdos dentro de una relación de pareja que tienen que ver con los lazos afectivos o sexuales con terceras personas. Hay parejas que son más o menos permisivas o flexibles con este tema.

Pareja discutiendo | Freepik

Por ejemplo: hay personas que se sienten amenazadas dentro de la relación cuando existen amistades con el sexo opuesto. Por otro lado, hay personas que son más abiertas o que incluso permiten las relaciones sexuales con terceros. En este segundo caso, si permiten relaciones sexuales con terceros también suelen tener ciertos límites como puede ser que no se repita la relación sexual con la misma persona. Sean como sean esos límites, si se sobrepasan se convierte en una infidelidad, lo cual produce mucho sufrimiento y un desgaste en la relación.

Qué hacer si mi pareja ha sido infiel

A continuación, se recomiendan algunos pasos a llevar a cabo si tu pareja te ha sido infiel:

1. Tómate tu tiempo

Ante la mala noticia puedes no tener nada de ganas de gestionarlo, así que permítete tomarte tu tiempo. No tienes por qué buscar una respuesta o una solución enseguida. Respétate a ti primero identificando tus emociones y dándote tu tiempo.

2. Resuelve tus dudas

Ante una situación como una infidelidad nos pueden surgir muchas dudas relacionadas con cómo ha sucedido todo. Por tanto, es importante que nos permitamos preguntar lo que necesitemos para poder hacernos una idea de la realidad de los hechos.

3. Analiza tu protección y el compromiso de tu relación

Tras saber cómo ha surgido todo, es el momento de analizar los riesgos y las ventajas de continuar con la relación. Por ejemplo: es diferente que haya sido una infidelidad puntual con una persona desconocida a que la infidelidad haya sido continuada durante un tiempo con una persona con la que se mantiene una amistad o con la que se comparte el mismo equipo de trabajo.

Una pareja discute | Pexels

4. Estudia los cambios que estáis dispuestos a hacer

Si se ha producido la infidelidad está claro que algo pasa. Puede ser que hayáis descuidado la relación, puede ser que tu pareja simplemente no haya respetado el compromiso contigo, que tengáis problemas a nivel sexual, etc. Ante estos puntos es importante buscar soluciones como, por ejemplo: darles más importancia a las relaciones sexuales, pasar más tiempo juntos, dejar ese trabajo, etc.

5. Ser coherente

Si habéis decidido continuar hacia delante a pesar de la infidelidad y estáis estableciendo diferentes cambios, es importante que no sea un tema recurrente con el cual se amenace o culpabilice cada cierto tiempo.

6. Utilizar la autocrítica

Es fundamental no culpabilizarnos de que el otro nos haya sido infiel, sin embargo, lo que sí es útil es ser autocríticos para saber qué se ha vulnerado o descuidado en la relación para que se haya deteriorado de esa forma. Por ejemplo: falta de límites en la relación, la utilización de los celos como arma de doble filo o pasar poco tiempo en pareja.

Una pareja en la cama que discute | Pexels

7. Pedir ayuda

En la mayoría de los casos, ir a terapia de pareja suele ser recomendable mucho antes de que suceda algo como una infidelidad, sin embargo, si no se ha hecho, el momento en el que se produce una infidelidad es un buen momento para pedir ayuda profesional. La terapia de pareja es muy útil tanto si se desea continuar con la relación, como si no.

En conclusión, todas las personas nos podemos ver en unas circunstancias de infidelidad en la relación de pareja y es importante dejarnos ayudar y buscar aprender de nosotros mismos y mejorar pase lo que pase.