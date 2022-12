Cómo elegir la mejor flor de Pascua para casa esta Navidad

Si hay una planta que asociamos a la Navidad ésta es, sin duda, la flor de Pascua, cuyas hojas rojo intenso empiezan a llenar de color nuestros hogares. Si todavía no te has hecho con la tuya y este año quieres elegir la poinsettia perfecta, de la mano de los expertos de Stars for Europe (SfE), una iniciativa europea que pone en valor esta especie tan especial, te damos las claves para identificar una flor de Pascua sana a primera vista, como el aspecto de sus hojas o el estado de la tierra de su maceta.

Las poinsettia necesitan un lugar luminoso, cálido y estar bien protegidas de las corrientes de aire para mantenerse radiantes. Por ello, a la hora de comprar tu flor de Pascua, es recomendable que evites aquellas flores que están en la entrada expuestas a corrientes de aire, en el exterior con viento y temperaturas inferiores a 15 grados o en un rincón oscuro de la tienda. El viento y una temperatura más baja de la recomendada pueden causar daños en la planta que se notarán unas semanas después con la caída de sus hojas.

Las hojas son el reflejo de la poinsettia

Y es que las hojas son el reflejo de esta planta tan navideña. Así, las flores frescas y sanas tendrán un follaje denso y sin daños, y entre las hojas debería haber pequeños capullos florales color amarillo-verdoso. En los comercios, las poinsettias bien cuidadas estarán expuestas sin envolver y separadas unas de otras. Las brácteas de una flor sana deben estar brillantes, cualquier desperfecto de color amarillento o marrón es motivo de duda. Además, es importante que observes que no haya hojas caídas en la maceta.

Comprueba la tierra de la planta

A las flores de Pascua no les gusta la sequedad ni el exceso de agua. En el momento de la compra es importante observar cómo está la tierra de la planta. Es fácil comprobar si una poinsettia ha recibido la cantidad de agua adecuada: levántala, la maceta puede ayudarte a comprobar su estado. Si es muy ligera o notablemente pesada, desconfía. En caso de duda, siempre es mejor elegir otra.

Bien protegida de camino a casa

Para que las flores de Pascua sobrevivan a la dureza del invierno, durante el viaje a casa deben estar bien envueltas y protegidas de cualquier ráfaga de viento. Los comercios especializados suelen estar bien equipados para ello y disponer de los materiales de embalaje necesarios para envolver la planta.

Evita dejar la planta dentro del coche durante largos períodos de tiempo, ya que las bajas temperaturas del invierno pueden dañarla. Si tienes un maletero espacioso, quizás sea tu mejor opción para guardarla durante el trayecto a casa.