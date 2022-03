¿Cada cuándo debo renovar las sartenes?

La señal de que una sartén ya es inservible no debería llegar cuando los alimentos se pegan. De hecho, esta es una situación que deberíamos evitar a toda costa si queremos proteger nuestra salud.

Tenemos la mala costumbre de guardar estas herramientas hasta que los deterioros obvios nos obligan a desecharlas; como, por ejemplo, cuando el mango se rompe o, cuando queriendo cocinar una tortilla, conseguimos un revoltijo requemado.

Pero, renovar las sartenes tiene mucha más importancia de la que creemos, ya que son utensilios que están en constante contacto con los alimentos que después ingerimos. Por esta razón, en este artículo te explicamos por qué es tan importante que las cambiemos y la frecuencia con la que debemos hacerlo.

¿Por qué es importante renovar las sartenes?

Muchas de las sartenes que tenemos en casa (las típicas con la superficie para cocinar de color negro) están hechas de teflón, un material plástico muy resistente al calor y a la corrosión, pero que, con el uso se va desgastando.

De este modo, las rayaduras de tus sartenes son fruto del desprendimiento del teflón a causa del uso y la manipulación con utensilios inadecuados, como tenedores o cuchillos.

Por lo que ya te puedes imaginar que el destino del teflón que se desprende son los alimentos que has cocinado y, en consecuencia, tu estómago e intestinos. A pesar de que el teflón en sí no es tóxico, no es conveniente que lo ingiramos.

Lo que sí que resulta más preocupante es otro de los componentes que llevan las sartenes antiadherentes junto al teflón. Se trata del perfluorooctanoico o PFOA, una sustancia que funciona para que el teflón quede adherido a la sartén.

Este elemento sí que es posiblemente carcinógeno para los humanos, según indica el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) especializado en las investigaciones oncológicas.

Por esta razón, la Unión Europea prohibió el uso de PFOA en 2020, medida a la cual los fabricantes se han ido adaptando progresivamente.

¿Cuándo debo cambiar las sartenes?

Obviamente, depende mucho del uso que le des al utensilio y de cómo lo cuides, pero lo mínimo es una vez al año. Aunque no estaría de más que lo hiciéramos más regularmente. De todas formas, si ves que tu sartén está muy dañada o quemada, no esperes más y tírala hoy mismo.

¿Existen sartenes libres de contaminantes?

Los utensilios de acero quirúrgico son una genial opción, ya que prácticamente solo están hechos de acero y, por lo tanto, no desprenden ácidos tóxicos cuando se utilizan. Entre sus propiedades también destaca su gran capacidad para conducir el calor, factor que favorece a que los alimentos se calienten más rápido y de este modo contribuye con el ahorro de energía doméstica.

Además, son muy antiadherentes, hasta el punto que puedes cocinar los alimentos sin grasa, manteniendo perfectamente su color, sabor y nutrientes. Por otro lado, son una inversión a largo plazo gracias a su larga durabilidad.

No esperes más y deshazte de todas las sartenes quemadas y con rayaduras de tu cocina.

