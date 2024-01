La bombilla inteligente ideal para no volver a chocarte con ningún mueble

Vamos a poner como ejemplo una situación que seguro te ha pasado más de una vez: levantarte en mitad de la noche para ir al baño o para ir a la cocina porque te ha entrado sed. Por eso, has tenido que encender alguna luz (o, al menos, es recomendable hacerlo para evitar chocar con un mueble) y has desvelado a alguna de las personas que viven contigo. Para esta y otras situaciones, Natalia Maquieira (@pasoapasoblog en Instagram) ha encontrado un producto ideal gracias al cual ya no encenderás más tantas luces ni molestarás a nadie.

Se trata de un aplique con luz que no necesita instalación eléctrica para colocarlo en la pared, solamente hay que quitar la protección de la pegatina de la base y pegarlo (también puedes ponerlo en una mesita de noche, en la barandilla de la terraza, en la mesa de la sala de estudio...). La parte de la lámpara se mantiene sujeta a la base con un imán. Además, tiene una característica muy práctica que descubrirás más adelante.

Al tener una luz cálida y no brillante te hará sentir mucho más cómoda en casa. Dispone de una opción de encendido y apagado manual o bien puede funcionar con sensor. En este último caso, la luz se enciende automáticamente cuando nota movimiento y permanece encendida durante 15 segundos. Como no necesita estar enchufado permanentemente para funcionar, tiene una batería cargable con USB y a la corriente. Según la marca, "la lámpara de noche se puede utilizar continuamente durante 8 horas y en modo de inducción de 3 a 4 meses".

Como hemos dicho anteriormente, la lámpara va con un imán que la engancha a la base, algo muy práctico porque la puedes quitar de la base y llevártela por toda la casa sin necesidad de ir encendiendo las luces de todas las estancias por las que pases. Tal y como si fuera una antorcha. Por cierto, otro uso para darle es si se va la luz, puedes recurrir a esta lámpara para moverte por tu casa sin problema (ahora bien, asegúrate de que la batería siempre está cargada).

Este modelo que utiliza Natalia en el video, lo puedes comprar en Amazon por 22,99 €.

¿Bombilla con luz cálida o luz fría?

Un apunte curioso es que, según el fabricante, realizaron un estudio de mercado con el resultado de que la gente prefiere una luz cálida porque le hace sentir mucho más cómoda.

Lo cierto es que elegir una luz cálida para tu casa aporta beneficios significativos para el bienestar, ya que sus tonos amarillos y rojizos, similares a la iluminación natural del sol al atardecer, crean un ambiente acogedor y relajante. Este tipo de luz favorece la liberación de melatonina, la hormona del sueño, contribuyendo a mejorar la calidad del descanso. Además, la luz cálida se asocia con la comodidad y la calidez emocional, generando un ambiente propicio para la relajación y la concentración. A diferencia de la luz fría, que puede resultar más estimulante, la luz cálida es ideal para crear espacios íntimos y tranquilos.