¿Barra de pan seca y dura? Con este truco tu barra volverá a estar crujiente

¿A quién no se le ha quedado dura una barra de pan? Lo cierto es que da bastante rabia tener que tirar la comida. Es más, a la rabia por tirar el dinero se suma el sentimiento de culpa por el desperdicio alimentario: los últimos datos disponibles apuntan que en España cada persona tira unos 28 kg de comida al año.

Se trata de una cruel realidad que podría revertirse fácilmente si todos pusiéramos de nuestra parte. Una fácil solución pasa por congelar los alimentos que no vayamos a consumir en el momento. Otra opción es hacer una mejor planificación de las compras. Porque muchas veces el problema es que compramos más fruta de la podemos asumir y se acaba pudriendo en el frutero. O cocinamos más de la cuenta y luego no nos comemos las sobras...

Y entre todos esos alimentos perecederos que acaban tristemente en la basura encontramos el pan. Es una realidad habitual no saber calcular cuánto pan vamos a comer: o nos quedamos cortos o nos pasamos. Ante la duda, congelar siempre es la mejor opción.

Cómo revivir el pan duro

Si es habitual que en casa se te queden las barras de pan secas y duras porque no te las comes a tiempo, prueba este fácil truco que te compartimos: se trata de mojar la barra de pan seca y dura debajo del grifo con agua fría. No hace falta que la empapes mucho, el objetivo es humedecerla bien, pero sin que se quede completamente blanda.

Tras el remojo bajo el grifo, toca llevar la barra al horno: colócala en la bandeja con papel de horno abajo y calienta la barra húmeda a 180 ºC unos 10 minutos. Es importante que vayas revisando para que no se te queme por fuera. Cada horno y cada tipo de barra necesitará ajustar el tiempo y la temperatura.

Cuando la saques del horno tendrás una barra como recién comprada: crujiente por fuera y tierna por dentro.

La usuaria de instagram Victoria Marengo (@vickuisine en IG) ha compartido este truco de cocina. Como se observa en su vídeo, la barra sale completamente crujiente y perfecta para comer.

Qué hacer con el pan duro

Si no tienes horno o la opción de hornearlo de nuevo no te convence, tienes otras alternativas antes que tirar a la basura el pan que se ha puesto duro y seco.

Aquí te dejamos 3 ideas para que puedas aprovechar el pan duro:

1. Haz pan rallado casero

Sí, puedes hacer tu propio pan rallado casero en muy poco tiempo. Solo tienes que cortar el pan y ponerlo en la batidora o la procesadora de alimentos. También puedes rallarlo a mano, todo dependerá de los utensilios que tengas en casa.

Si el pan está completamente seco no hace falta que lo pongas en el horno. Pero si el pan no está duro completamente deberás poner el pan rallado en una bandeja en el horno a 150 ºC con calor arriba y abajo durante 15 minutos aproximadamente. A través del horneado conseguimos que se seque completamente para evitar que salga moho.

2. Aprovecha el pan para hacer recetas a base de pan duro

Puedes elaborar multitud de recetas con el pan seco. Algunas ideas que quedan deliciosas son: budín de pan, torrijas, migas, sopa de cebolla o salmorejo.