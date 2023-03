Así es como debes limpiar la tostadora para que quede impoluta

El desayuno es una de las comidas más importantes del día y sin duda, no hay mayor placer por las mañanas que preparar un café y acompañarlo de unas tostadas crujientes hechas en la tostadora. Aunque la uses solamente para una cosa, no significa que no debas introducir en tu rutina de limpieza este electrodoméstico, pero ¿cuántas veces la has limpiado?

A veces la tostadora de pan es el elemento más olvidado en la cocina. Con todas las migas que se van cayendo de las tostadas, si no las limpias se quemarán y acabarán generando un olor desagradable que puede llegar a ser perjudicial para la salud. Por esta razón, te explicamos cómo limpiar correctamente este electrodoméstico.

Cómo limpiar la tostadora

Para limpiar la tostadora, lo primero que debes hacer es asegurarte de que esté desenchufada y fría para evitar cualquier tipo de accidente. Aunque parezca obvio a más de uno seguro que se le olvida. Una vez que esté desconectado de la corriente debes pasar un pincel con cuidado por las resistencias de la tostadora sin ejercer demasiada presión. Cuando termines este proceso, debes darle la vuelta a la tostadora y sacudir las migas del interior. Dependiendo del tiempo que haya transcurrido desde la anterior limpieza hasta la de ahora, podrá tener migas enganchadas.

Una tostadora | Getty

Una vez que el interior esté limpio y quede como nuevo, tendrás que limpiar el exterior del electrodoméstico. Eso sí, debes tener cuidado para que no se moje el interior de la tostadora. Para ello, coge una bayeta y añádele un poco de jabón para eliminar la grasa que se acumula en la parte superior. Una vez limpia, déjala secar al aire durante unos minutos y hasta que no esté totalmente seca no la vuelvas a enchufar.