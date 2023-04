El artículo de Zara que está rebajado a menos de 6 euros

No, no se trata de ropa ni de zapatos. Ahora mismo, los artículos con mayor descuento en Zara son ni más ni menos que las velas. Normalmente, se venden a 19,95 euros, pero el gigante de Inditex ha aplicado una rebaja del 69% a estas fragancias y ahora su precio es más gustoso que nunca. ¡Puedes comprarlas por solo 5,99 euros! No sabemos hasta cuando va a durar esta oferta, así que te aconsejamos que no dejes pasar la oportunidad.

Cada una de las fragancias ha sido creada por la firma británica Jo Loves, con quien Zara ya lleva un tiempo trabajando, pues es la encargada de crear los aromas que se venden en la tienda. De hecho, son las mismas fragancias de la colección de perfumes "Zara Emotions", creadas por la perfumista fundadora de la firma, Jo Malone, pero convertidas en velas.

¿Qué vela de Zara huele mejor?

Vela aromática "Waterlily Tea Dress"

La primera de ellas ofrece una fragancia "cálida y con carácter", según la perfumista. Para esta opción, se ha usado bergamota, hierbabuena y almizcle, una combinación que quiere llenar los hogares de un aroma a té muy fresco. Además de la versión de 200 g, también está disponible la de 470 g por el mismo precio.

WATERLILY TEA DRESS | Zara

Vela aromática "Fleur Oranger"

Si buscas un aroma cítrico, esta vela es la ideal para ti. Nos lleva a vivir "celebraciones en el sur de Francia cargadas de momentos de felicidad", gracias a combinar flor de naranjo, aceite de neroli y ylang ylang, una flor dulce y afrodisíaca. También está disponible en ambos tamaños.

FLEUR D'ORANGER | Zara

Vela aromática "Amalfi Sunray"

Nos vamos a la Costa Amalfitana con la siguiente vela. Su aroma nos transportará a las calles italianas, "con el eco de las risas, el tintineo de los cócteles y el relajante espíritu de las vacaciones". La suavidad de la bergamota se combina con el cítrico de la mandarina y la flor de azahar. Para esta opción, también tienes la versión de 75 g por 3,99 euros.

AMALFI SUNRAY | Zara

Vela aromática "Tubereuse Noir"

El nardo, una planta aromática, afrutada y relajante, es el protagonista de una fragancia nocturna. A esta flor, se añade ylang ylang y sándalo, usado para la aromaterapia y la meditación, llevándote a un estado zen antes de dormir.

TUBEREUSE NOIR | Zara

Vela aromática "Fleur de Patchouli"

Para una noche más cañera, nos transportamos a un club nocturno con música rock & roll. La sensación tan liberadora te la trae esta fragancia con notas de peonía, la fortaleza del pachulí y la madera de guayaco.

FLEUR DE PATCHOULI | Zara

Vela aromática "Vetiver Pamplemousse"

A Jo Malone, la fragancia le recuerda "al olor de las playas de arena blanca". Un aroma provocativo, fresco y cítrico es el que aromatizará tu hogar, gracias al toque del pomelo y la mandarina, junto con los matices de la planta de vetiver. Aprovecha y llévate también su versión mini.

VETIVER PAMPLEMOUSSE | Zara

Vela aromática "Bohemian Bluebells"

Y el aroma más primaveral lo disfrutarás al encender la mecha de esta vela, como si pasearas por los campos ingleses "con la primavera en plena floración". La fragancia ha sido compuesta por distintas plantas aromáticas como la lavanda, el sándalo y el almizcle. También está en stock la versión pequeña.

BOHEMIAN BLUEBELLS | Zara

Vela aromática "Ebony Wood"

Esta es ideal para aquellas que prefieren los toques amaderados. "Evoca el olor de una biblioteca repleta de clásicos", anota la perfumista. La fragancia más rústica tiene el dulzor picante de la pimienta rosa, la intensidad del clavo y la suavidad de la madera de ébano, además de estar disponible en los tres tamaños.

EBONY WOOD | Zara

Pack "Discovery" de 8 velas

Otra opción es el pack "Discovery". Se trata de un set con ocho velas pequeñas de 35 g, para que puedas testar otras creaciones inspiradas en ciudades del mundo, como Madrid, Tokio y Dubái. Lo mejor es su precio, pues a los 69,95 euros se ha aplicado un descuento del 71%, por lo que ahora puedes comprar el pack por 19,95 euros.