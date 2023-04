Vestidos de Zara para invitadas: 3 opciones llenas de color

Con la llegada del buen tiempo, las agendas se nos llenan de eventos y fechas especiales. Esa época de bautizos y comuniones, dos celebraciones a las que hay que ir vestidas con algo que nos arregle, pero sin llegar al nivel de invitada de boda.

Si eres de las que te gusta el negro y no sueles salir de tu zona de confort, te invitamos a que le des una oportunidad al color. Y es que ambos eventos se suelen celebrar de día y acaban a media tarde, así que es indispensable buscar un outfit adaptado a este horario. Además, en primavera y verano se llevan los looks coloridos y las texturas ligeras.

Por todo ello, nos hemos paseado por el Zara para encontrar algunos de los vestidos más adecuados para ir de bautizo o de comunión. Nuestra selección incluye piezas que vas a poder utilizar también en otras ocasiones y que no superan los 60 euros. De hecho, de nuestro top 3 que ahora te presentamos, solo uno de los vestidos roza ese precio; los otros dos no llegan a los 40 euros. A primera vista quizá los descartes, pero párate unos minutos a imaginarte vestida con ellos. A nosotras nos han enamorado. Y de hecho, quedan ya pocas unidades...

Vestido lencero de manga corta

Sin duda esta opción de vestido largo es una de nuestras preferidas de toda la nueva colección de Zara. No nos extraña nada que se esté agotando online. Se trata de una pieza de cuello redondo y espalda cerrada con detalle de un botón. Un vestido de colores llamativos, pero con una forma sencilla y elegante, perfecta para una celebración.

Vestido lencero de manga corta | zara.com

Vestido de punto amarillo

Sí, el amarillo es un color arriesgado y muy llamativo. Pero esta opción de punto y semitransparente le da un toque original y, sobre todo, versátil. El vestido encaja a la perfección en un evento o cita especial, si se combina con una sandalia de tacón y con complementos adecuados. Pero lo puedes llevar en tu día a día este verano, si lo combinas con unas sandalias planas y un bolso de mimbre.

Vestido de punto amarillo | zara.com

Vestido corto de flores y manga larga

Posiblemente será una prenda que se agote en los próximos días. En la web ya quedan pocas unidades de esta pieza primaveral llena de flores y color, con un corte elegante y favorecedor en todos los tipos de cuerpo, gracias a su corte camisero y su drapeado en la cintura. En función de tu altura te quedará más o menos corto, pero no sufras porque en realidad…¡no es un vestido! Aunque no lo parezca, es un mono, así que no vas a tener que sufrir por su largura.