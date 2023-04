Aprovecha al máximo los tubos de crema de esta forma tan sencilla

Seguro que cada vez que se acaba un producto sueles tirarlo a la basura y no lo aprovechas por completo. ¿Te has parado a pensar en la cantidad de gel, crema hidratante y champú que desperdicias pensando que se ha acabado? Tirar por inercia esos productos cosméticos a la basura y no utilizarlo completamente supone un mayor gasto económico como es el caso del tubo de crema.

Cuando la crema hidratante está a punto de acabarse seguro que lo exprimes hasta sacar la última gota del producto. Sin embargo, puedes llevarlo un paso más allá antes de darlo por terminado cuando aprietas y no sale ni una gota de crema. No se trata de usar horquillas para aplanar el tubo y empujar los restos de crema porque en las paredes del tubo sigue quedándose el producto. Aunque es un truco que funciona, sigue quedándose crema pegada en las paredes.

Joven aplicándose un producto cosmético en el rostro | Pexels

Cómo aprovechar el tubo de crema

Para ahorrar y comprar menos debes cortar el extremo del tubo. No olvides que para no contaminar el producto con las partículas que pueda haber en las tijeras debes desinfectarlas con alcohol previamente.

Posteriormente, corta el final del tubo de crema dejando un dedo de margen y en ningún caso tires la parte que acabas de cortar. De esta forma, verás que en las paredes del tubo sigue habiendo crema suficiente para unas semanas más.

Retira la crema de la superficie y coge la cantidad necesaria que vayas a aplicar en tu rostro o en tu piel. No olvides que para que no se seque el resto que sigue habiendo en el bote debes cubrir de nuevo el extremo con la parte que habías cortado. De esta forma, no se desperdicia en ningún momento ni una gota de crema o de cualquier producto de skincare.