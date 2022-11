¿Es conveniente para la piel cambiar de crema hidratante?

Para lucir una piel radiante e hidratada es importante cuidarse, además de llevar una alimentación equilibrada, que es lo que más favorecerá a mantener una piel saludable, las cremas también ayudan a mantener nuestra piel más suave, tersa y con una hidratación óptima. Sin embargo, existe la creencia de que es bueno cambiar nuestras cremas cada cierto tiempo para que la piel "no se acostumbre" y sigan teniendo efectos positivos. Lo cierto, es que en realidad esta creencia es falsa. Al menos, todavía no hay ningún estudio que corrobore esta afirmación. Es decir, si una crema te funciona bien, no hay ninguna necesidad de cambiarla aunque lleves mucho tiempo usándola.

No obstante, nuestra piel no siempre es la misma ya que va cambiando a medida que envejecemos y también a la diferencia de exposición de elementos, diferentes temperaturas, tanto cálidas como frías, las horas de sol, sobre todo durante el verano, los cambios hormonales, etcétera afectan también a nuestra piel y también deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de usar las cremas para la piel.

Crema solar facial | iStock

Durante los meses de verano por ejemplo, es recomendable que nuestra crema hidratante que usemos diariamente además contenga protección solar, para evitar así también la posible salida de manchas en nuestra piel y que nuestra piel se reseque más de lo debido o se produzca indeseadas quemaduras por el exceso de exposición al sol.

También durante los meses más fríos hay que tener en cuenta que es más recomendable usar cremas ricas en vitaminas y sobre todo vitamina E, para hacer frente a las bajas temperaturas que también nos resecan la piel.

Además, el factor de la edad también debe tenerse en cuenta. Las pieles más jóvenes pueden usar cremas más ligeras. Sin embargo, las pieles más maduras si necesitarán cremas más ricas en nutrientes.

