Alimentos, bebidas, especias y hierbas a evitar cuando tomas medicamentos

A algunos no les gusta la química hasta que nos ponemos enfermos de verdad, ahí es cuando tomamos un medicamento. En ese momento estamos agregando a nuestro organismo moléculas químicas con un efecto demostrado concreto. ¿Cuáles son los alimentos, especias y "complementos naturales sin receta" que pueden interactuar con medicamentos?

Y, como todo es química, entre nuestros alimentos también la hay. Si estás tomando medicamentos, debes tener precaución extra con algunos productos y alimentos del supermercado. Estas son algunas combinaciones que pueden interferir con algunos medicamentos.

Especias a evitar si tomas medicamentos

Aunque es cierto que la cantidad de especias que deberíamos consumir para que se pueda producir una interacción con un fármaco es elevada, hay algunas que, por la consideración de algunos como "superalimentos" (como si existieran), se han puesto de moda aumentando mucho el consumo en la población.

Canela . Como se recomienda reducir (eliminar) el consumo de azúcar, muchas personas han tomado la opción de agregar canela a todo. Como quieras, pero si estás tomando estatinas , tendrás que saber que, en grandes cantidades, pueden provocar inflamación del hígado. Ahora mismo las estatinas están bastante cuestionadas por sus escasos efectos para reducir el colesterol , así que vale que no te haga nada, pero cuidado no vayamos a tener problemas por mezclarla con canela.

Cúrcuma. No tenemos vida para consumir la cantidad de cúrcuma que necesitamos para ver alguno de efectos esos "antioxidantes y antiinflamatorios". Lo que sí es cierto es que, cuando la consumimos constantemente y estamos tomando medicamentos anticoagulantes, estamos aumentando el riesgo de hemorragia.

Cúrcuma | iStock

Alimentos que interaccionan con medicamentos

Para nuestro sistema cardiovascular tenemos un tridente de "naturales que la lían parda": el Ginkgo biloba, el ajo y el Ginseng. Si ya tomas fármacos anticoagulantes, estos se verán potenciados aumentando al riesgo de hemorragia. Entre los fármacos más consumidos están los antihipertensivos.

Tú, que tienes la tensión alta dejas de tomar sal en las comidas, pero consumes regaliz. Pero no baja la tensión. El regaliz tiene un efecto hipertensivo tan importante que a partir de ciertas cantidades hay que declararlo en la etiqueta. No sólo eso, sino que también aumenta la retención de líquidos.

Aquí somos muy de recomendar frutas, pero el pomelo o incluso su zumo están contraindicados en combinación con medicamentos para el colesterol, hipertensión o incluso tratamientos contra el cáncer. Tanto es así, que está completamente prohibido cuando se participa en ensayos clínicos.

Una mujer toma medicinas con zumo | iStock

Fitoterapia y medicamentos

Si una "plantita natural" se lleva la palma en cuanto a interacciones con medicamentos esa es la hierba de San Juan. Lo peor es que se ha colado en nuestros supermercados como un "complemento natural" más. Se recomienda para "mejorar el estado de ánimo".

Ahí donde la ves, tan accesible, interacciona con la digoxina, medicamento para el corazón. Igual que con los anticoagulantes. En ambos disminuye la absorción del medicamento reduciendo los niveles en sangre y por tanto su eficacia con resultados peligrosos.

Del mismo modo disminuye la absorción de hierro, imagina el problema: tienes anemia y estás un poco floja de ánimo, el médico te receta hierro y tomas hipérico. No solucionas la anemia y no sabes por qué. Pues ya lo sabes.

Reduce el efecto de otros medicamentos como benzodiacepinas, omeprazol o la píldora anticonceptiva. Que un hijo siempre es una alegría, pero no porque la hayamos liado tomando hipérico.

No sólo reduce el efecto de algunos fármacos, sino que potencia el efecto de otros como algunos antihipertensivos o antidepresivos como la paroxetina, incluso puede aumentar la fotosensibilidad con antiinflamatorios como el naproxeno.

Medicinas | Pexels

Medicamentos que no se pueden tomar con bebidas

Si bien el alcohol no debería ser un alimento, debemos tenerlo muy en cuenta si tomamos medicamentos (si no los tomamos, también, no hay cantidad segura de alcohol). Interfiere con casi todos los medicamentos existentes, así que otro motivo más para dejarlo.

En el caso de las bebidas con gas, es mejor evitarlas si estamos tomando antiinflamatorios, aumenta la concentración de medicamentos y hacemos sufrir un poco a los riñones.

Por último, y no nos cansaremos de repetir "lo natural no es inocuo", hablemos de las infusiones de tila. En este caso no se recomienda si estamos tomando medicamentos con litio porque modifica la manera de excretarse pudiendo provocar efectos secundarios.

Comunica siempre a tu médico o farmacéutico si estás tomando otros complementos y consulta si hay interacciones descritas con alimentos.