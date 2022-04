Los zapatos de tacón más bonitos y cómodos puedes encontrarlos en Zara por menos de 50 euros

La primavera supone la llegada de una temporada cargada de eventos, y es posible que estés invitada incluso a más de uno. Aunque no es necesario, solemos ponernos tacones cuando asistimos a ellos, ya sea para una boda, un bautizo, una comunión o nuestra propia graduación. Son acontecimientos importantes que pueden durar varias horas y que, si llevamos tacones, llega un momento en que el dolor de pies no nos deja disfrutar. Por eso, la idea es buscar tacones que además de ser muy bonitos, también sean lo más cómodos posibles y, por supuesto, que no sean excesivamente caros. Aunque las sandalias ya están irrumpiendo con fuerza en lo que empieza a ser su temporada, es posible que aún no haga el suficiente calor como para llevarlas, por eso, preferiblemente y por el momento, buscamos zapatos cubiertos.

Con todos nuestros requisitos y deseos a la hora de buscar las prendas y los tacones perfectos para cada ocasión, en Zara hemos encontrado los tacones más ideales con los que lucirás un lookazo y con los que aguantarás todo el tiempo que dure el evento, sin incomodidades. Además, otra razón para decantarse por ellos es que parecen de lujo y en realidad, los puedes conseguir por menos de 50 euros. ¿Quieres ver algunos? ¡Sigue leyendo!

Zara tiene los zapatos más bonitos y cómodos por menos de 50 euros

Zapato de tacón destalonado con lazo de brillos

Imitando a los modelos de la lujosa firma Mach & Mach, estos zapatos de tacón destalonado destacan por su característico lazo de brillos que envuelve toda la parte delantera. En este caso, además de tener un acabado en punta que los hace aún más elegantes, su color fucsia los convierte en una buena elección si tu look es sencillo (ahora que los colores tan vivos e intensos están de moda). La altura de su tacón es de 9 centímetros y su precio es de 49,95 €. Los puedes encontrar también en azul.

Mule tacón con brillos

Los zapatos mule llevan siendo tendencia durante las temporadas de primavera-verano de los últimos años, pero en esta, se reinventan y llegan de la forma más elegante y chic. Podríamos decir que siendo un tacón negro y con una altura de 7,5 centímetros ya lo tiene todo, puesto que además de ser cómodos, los vamos a poder combinar con cualquier prenda y color. Pero sumando puntos a su favor, hay que señalar la tira de brillos que lo acompaña que convierte cualquier look en un look de fiesta. Su precio es de 35,95 €.

Zapato de tacón con adorno metálico

En un tono un poco más sutil, encontramos estos zapatos de tacón con una altura de 5 centímetros y que lejos de parecer simples, el adorno metálico en la parte delantera, convierte al zapato en uno de los más bonitos de la colección. Su precio es de 49,95 €.

Zapato de tacón de tiras

Sea cual sea el diseño, las tiras enlazadas por la pierna hacen que estos zapatos sean una de nuestras apuestas preferidas. Estos zapatos destalonados de Zara cuestan 29,95 €, presentan un tacón de 8 centímetros y llevan uno de los colores más bonitos de la temporada, el verde.

Zapatos de tacón estilo salón

Si quieres un zapato recurrente para todos tus eventos, este podría ser tu preferido. La elegancia que aporta el estilo salón del mismo y su tono blanco crudo, lo hacen perfecto para poder combinarlo con muchas opciones primaverales. Su tacón es de 7,5 centímetros y su precio es de 49,95 €. Como posiblemente sea uno de los zapatos más cómodos que puedas encontrar, también está disponible en azul y verde por si quieres contar con más tonos y que sean igual de cómodos que estos.

