Vuelve el look de tenista para este otoño

Entre muchas otras nuevas tendencias que vamos a ver durante este otoño, una de las más grandes va a ser sin duda el look de tenista. Este estilo de ropa ya fue muy utilizado durante el verano de 2020, pero ha vuelto pisando fuerte.

Miu Miu

Firmas como Miu Miu, con su icónico conjunto de nano falda plisada - porque no se puede ni considerar mini por su tamaño - conjuntada con un jersey oversize roto y una camisa crop top. Este look ha llegado en su versión low cost al resto de tiendas y lo veremos mucho por en los street styles.

Prada

Otra de los grandes nombres que hemos oído estos meses devolverle el protagonismo al look de tenista ha sido sin duda Muiccia Prada, que ha conseguido hacer viral este icónico estilo. Considerado como 'preppy' o 'old money', está compuesto de total looks blancos o con colores suaves como el azul y el verde, faldas plisadas, shorts de nylon y sudaderas muy estilo Polo Ralph Lauren en los 90.

Gucci x Adidas

También hemos visto una colaboración que ha reformado la idea de esta tendencia para otoño 2022, y es la de Gucci x Adidas, dando como eje de su colección al deporte y en concreto a las icónicas zapatillas de tenis de la marca deportiva. La vuelta a ese estilo retro con bordados, polos, plisados, calcetines altos, bolsos de deporte… todo ello solo puedo evocar una cosa: el look de tenista preppy.

¿Cómo podremos el resto de los mundanos conseguir estos looks?

Como no todo el mundo tiene la capacidad económica de acceder a todas estas nuevas colecciones de las casas de alta costura, siempre podremos confiar en tiendas con precios más low cost para vestirnos.

Aunque, sin duda, la opción ideal será siempre recurrir a nuestro propio armario, solo necesitaremos una camisa o un polo, que podremos encontrar tanto en el armario de nuestro padre, hermano o pareja, una falda o bien plisada, blanca o de algún estilo más sporty, y, por supuesto, un jersey de pico o una sudadera de estilo oversize terminando con unos calcetines altos y unas bambas.

¡Con este look serás la más trendy de todas!