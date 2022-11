Vestidos de Zara, Mango, Stradivarius y Asos para tu próxima cena de empresa

La cena de empresa de Navidad es el mejor momento para conocer la faceta más personal de tus compañeros y compañeras de trabajo y estrechar lazos para que el día a día del próximo año se haga más fácil.

Además, para las amantes de la moda, también es la oportunidad de mostrar su lado más "fashion" y creativo, y dejar de lado, aunque sea por un día, los outfits aburridos de oficina.

Ahora bien, aunque en algunas empresas esta cena incluya fiesta, no deja de ser un encuentro relacionado con el trabajo, por lo que no todos los looks son válidos. Hay que respetar unos límites: ni demasiado elegante, ni demasiado sexy.

Vestidos para la cena de empresa

Dicho esto, comienza la búsqueda del vestido perfecto para la cena del trabajo. Y, para facilitarte a tarea, te hemos seleccionado 4 opciones que te serán muy fáciles de encontrar y que, además, son bastante económicas.

Vestido con flecos

Los flecos siempre son una opción original para eventos especiales y esta opción de Zara es lo suficientemente elegante como para llevar a una cena de empresa, pero sin pasarte. Es de un sofisticado color morado oscuro, satinado, con cuello solapa y abertura frontal que hace que el escote sea cruzado. Su precio es de 39,95 euros y en algunas tallas quedan pocas unidades: ¡está arrasando!

Vestido flecos | Zara

Para completar el look te recomendamos estas medias negras con glitter de Calzedonia -que cuestan 12,95 euros- y un botín negro. Y si necesitas un look aún más formal, americana negra.

Medias glitter | Calzedonia

LBD

LBD o 'Little Black Dress' siempre será una apuesta segura. Un mini vestido del color más elegante de la paleta cromática es un básico que si aún no tienes en tu fondo de armario, no puedes esperar a comprar.

En Mango ahora puedes encontrar este de manga larga y de terciopelo, que te permitirá ir abrigada a la vez que arreglada. Su diseño, además, es muy favorecedor, gracias a un fruncido frontal. Su precio es de 26,99 euros.

LBD | Mango

Añádele un accesorio brillante o de color para destacar, pues seguramente haya más de una compañera que apueste por la técnica LBD. Una opción con aires navideños es este clutch tipo tweed de Parfois de color rojo. Cuesta 22,99 euros.

Clutch rojo tweed | Parfois

Mono de terciopelo

Si eres de las que no para de bailar en toda la noche, en vez de vestido deberás llevar mono, así tendrás toda la libertad de movimiento que necesitas.

¿Qué te parece esta opción de terciopelo de Stradivarius? Nos recuerda a los looks que lleva Kim Kardashian últimamente, muy ajustado, de negro y efecto piernas infinitas. El toque definitivo es el cinturón con brillos, muy tendencia. Su precio es de 35,99 euros.

Mono negro | Stradivarius

Para este look, te recomendamos un recogido, como una coleta alta o un moño bajo. Serás la que irá más cómoda de toda la empresa.

Rojo

Si quieres marcarte un outfit digno de Mariah Carey, tienes que ir de rojo. En Asos encontrarás esta vestido corto, de manga larga y con abertura en la espalda que encajará a la perfección si el dress code de tu cena de empresa es elegante. Su precio es de 37,99 euros.

Vestido rojo | Asos

Si quieres darle un toque divertido, ponte unos pendientes con motivos navideños, como estos de Shein que cuestan 1,75 euros.