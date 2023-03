El truco para convertir un vestido midi en uno corto sin tener que coser

Los vestidos largos y midi son una tendencia que ha estado presente en las últimas temporadas. Desde el verano pasado, han sido un elemento clave en los armarios de muchas personas, y su popularidad sigue creciendo. No es difícil entender por qué; son prendas cómodas, elegantes y fáciles de llevar. Pero después de un tiempo, usar el mismo diseño una y otra vez puede resultar aburrido y monótono.

¿Qué se puede hacer para dar una segunda vida a estos vestidos? ¿Cómo se pueden convertir en otra prenda sin necesidad de comprar algo nuevo? La respuesta es sencilla: ¡acortándolo!

La transformación de prendas de vestir es una tendencia en auge. La idea es dar una nueva vida a una prenda que ya no se usa o se ha vuelto aburrida, mediante un DIY (do it yourself). De esta manera, puedes ahorrar dinero y contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente.

En lugar de comprar algo nuevo, se pueden modificar los vestidos largos y midi que ya tienes en tu armario para convertirlos en vestidos cortos. Y lo mejor es que hemos encontrado la forma de hacerlo sin cortar ni coser. ¡Hasta la persona con menos maña del mundo podría llevar a cabo este arreglo!

Cómo convertir un vestido midi en mini

Coge la falda por ambos lados de la cadera y súbela haciendo un pliegue hacia arriba, hasta que la parte de abajo llegue a la altura de las rodillas. Entonces coloca la parte que ha quedado doblada en el interior para asegurarte de que queda lisa y sin arrugas.

A continuación, haz otro pliegue hacia abajo, doblándolo encima de la parte final de la falda que ha quedado más arriba. Alísalo con las manos y verás lo bien que queda. Ajustado y con un pequeño volante al final de la falda que le da ese toque romántico a la prenda.

Si no acabas de entender el procedimiento, mira cómo lo hacen las usuarias de las redes sociales.

Otros trucos para dar una segunda vida a un vestido

Una de las formas más fáciles de transformar un vestido es cambiando los accesorios. Los zapatos, la joyería, los sombreros y las bufandas pueden hacer que un vestido parezca totalmente diferente.

La reina Letizia, Kate Middleton y muchas otras 'royals’' y celebridades llevan a cabo esta fórmula con sus prendas favoritas. Hace unas semanas, en los premios BAFTA, la princesa de Gales repitió vestido, pero lo hizo de tal forma que parecía uno nuevo, consiguiendo ser una de las mejores vestidas de la noche.

¡Explota tu originalidad para convertir tu vestido favorito en uno nuevo!