Skims, Zara y otras marcas con ropa moldeadora: estiliza y está de moda

Las prendas moldeadoras, que antiguamente escondíamos bajo la ropa, ahora no solo son tendencia, sino que también se convierten en el centro de muchos de nuestros looks. Kim Kardashian fue la pionera de este movimiento con el lanzamiento de Skims, su firma de shapewear que ha cambiado la forma en que percibimos este tipo de prendas. Pero no está sola: otras marcas como Zara, Lululemon o Etam han tomado nota y ofrecen cada vez más opciones moldeadoras que además son bonitas, cómodas y, lo más importante, funcionales.

Y es que la nueva generación de shapewear no solo moldea, también acompaña. Se ajusta, recoge y estiliza, pero sin apretar, sin marcar ni incomodar. Y lo mejor: puede llevarse a la vista. Desde bodies que se combinan con vaqueros hasta vestidos que modelan sin necesidad de llevar nada debajo, esta tendencia ha llegado para quedarse.

Skims: la reina del shapewear

Kim Kardashian no inventó la faja, pero sí logró convertirla en un objeto de deseo. Su marca Skims ha elevado el concepto de ropa moldeadora a una nueva dimensión. Con una paleta de colores neutros que se adapta a todos los tonos de piel, tejidos elásticos y transpirables, y una amplia variedad de tallas, Skims ha conseguido democratizar el shapewear y hacerlo apetecible.

Entre sus prendas más icónicas están los bodys, las faldas y los vestidos moldeadores, como el famoso Soft Lounge Dress, que se ha hecho viral entre las famosas —como Vicky Martín Berrocal— por su capacidad para adaptarse al cuerpo como una segunda piel. ¿Lo mejor? Puedes llevarlo en casa o para salir, combinándolo con unas sandalias o una americana.

Zara también apuesta por moldear con estilo

Zara no ha tardado en sumarse a esta tendencia. Desde hace algunas temporadas, ha incorporado prendas con efecto moldeador, especialmente en su línea de básicos. Su colección incluye bodies con tejidos compresivos, vestidos ajustados que recogen y realzan la figura, e incluso tops de canalé con doble capa que disimulan sin necesidad de llevar sujetador.

La clave está en los tejidos elásticos, las costuras estratégicas y los diseños que realzan la silueta sin perder elegancia. Es ropa moldeadora camuflada como moda del día a día. Un win-win total.

Otras marcas que también tienes que fichar

Si buscamos prendas moldeadoras para hacer deporte, Lululemon tiene uno de los conjuntos más favorecedores. Su colección Glow Up está compuesta por prendas pensadas específicamente para ofrecer soporte total y libertad de movimiento durante el entrenamiento, pero, además, también moldean la silueta.

Los leggings de talle alto y la camiseta corta de tirantes ayudan a minimizar el abdomen, caderas y muslos, mientras que realzan los glúteos. Además, cuentan con cinturilla moldeadora y bordes cortados a láser que evitan marcas y presión en la piel. De este modo se puede hacer deporte,a cualquier edad, sin renunciar a lucir una figura estilizada.

Por otro lado, si queremos lucir lencería moldeadora en casa, tenemos los conjuntos de Women Secret, que se salen de la típica faja moldeadora añadiendo elementos decorativos como el tul o el encaje. Además, también tienen diseños de todo tipo, desde escotes corazón hasta palabra de honor.

Y si lo que buscamos es ropa de baño moldeadora para el próximo verano, en Etam encontramos una gran variedad de bañadores y bikinis "sculpt" muy favorecedores, con los que poder ir a la playa luciendo ese efecto vientre plano. Además, son diseños atemporales que no desentonarán con las futuras tendencias.

Moldear sí, incomodar no

Lo más interesante de esta nueva era en el que la rompa moldeadora está de moda es que se ha eliminado el sufrimiento asociado a estas prendas. Nada de pasar el día apretada o con marcas en la piel. Ahora se diseñan primando la comodidad.

Así que si estás pensando en incorporar alguna prenda moldeadora a tu armario, ya sea para una ocasión especial o para el día a día, tienes todas las opciones que te hemos mencionado y muchas más. Porque sí, se puede moldear sin dejar de ir a la moda.