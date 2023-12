Ropa de esquí de Oysho y Zara para ser la más estilosa de las pistas sin gastar mucho dinero

El frío ha llegado y con él, la temporada de esquí que nos invita a disfrutar de las montañas cubiertas de nieve y del deporte en plena naturaleza. Lo mejor, es que, gracias a tiendas como Oysho y Zara, no hay razón para sacrificar la moda mientras deslizas por las pistas.

Estas dos tiendas de Inditex, emergen, un año más, como líderes indiscutibles en la creación de prendas de esquí a la última moda. Ropa técnica que no solo aporta confort, sino que sienta de lo más estilosa.

Ambas marcas, conocidas por su constante búsqueda de las tendencias, serán las responsables de que este invierno la elegancia conquiste Baqueira Beret, Sierra Nevada, Astún y el resto de pistas españolas. Oysho y Zara han demostrado que la ropa funcional no tiene por qué comprometer el estilo, y que puedes destacar tanto en la pista como fuera de ella (porque no nos engañemos, nos encanta el momento del Après Ski).

Oysho Ski Collection

El rojo es la gran tendencia de la temporada y en catálogo de Oysho se hace más que evidente. Entre sus prendas técnicas de esquí podemos encontrar una camiseta polar de manga larga técnica (29,99 euros), una chaqueta acolchada (169 euros), un pantalón técnico (79,99 euros) y varios accesorios en este color. No obstante, debes recordar que esta moda tiene dos mandamientos: no lucir un total look del mismo color y jugar con las notas de color en los accesorios.

Ropa de esquí | Oysho

Y para el momento bar, la prenda que va a triunfar esta temporada va a ser la chaqueta borreguillo. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Así que si te quieres hacer con una, estás mirando en la tienda correcta. Tienen varios modelos que han sido testeados en laboratorios para soportar temperaturas extremas de entre +10º y -11º y no cuestan más de 50 euros.

Chaqueta de borrego | Oysho

Zara Woman Ski Collection

Tras su polémica campaña del año pasado, Zara ha vuelto a apostar por su gama de ropa para deportes de nieve, esta vez con una campaña publicitaria algo menos conflictiva, con las modelos correctamente equipadas para una sesión de esquí o snowboard.

En su catálogo encontrarás todo lo que necesitas para deslizarte por las pistas sin mojarte ni pasar frío: chaquetas, pantalones impermeables, monos… Pero en esta ocasión queremos destacar la ropa interior térmica, porque es digna de un desfile de Versace.

Hablamos de estos leggings térmicos (22,95 euros) y camiseta térmica (25,95 euros) con estampado jacquard "Confeccionados con fibra THERMOLITE®, diseñada para mantener el cuerpo abrigado y seco. Tejido elástico 4-Way Stretch que garantiza una gran libertad de movimiento y comodidad".

Ropa técnica para esquiar | Zara

Puedes completar el outfit de la modelo con estas gafas para esquí y snowboard con diseño de vista panorámica con lente cilíndrica. Ideales para los días que hace ventisca. Además, cuentan con total protección contra los rayos UV 400 y tratamiento anti-vaho. Su precio es de 49,95 euros.