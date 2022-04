¿Recuerdas cómo vestías hace 10 años? Una tiktoker nos lo explica

Mirar las fotos de nuestra adolescencia puede resultar un poco bochornoso. Nos preguntamos cómo es posible que nadie de nuestro entorno nos dijera que los looks que llevábamos estaban lejos de ser bonitos. Pero, al mismo tiempo, sentimos ternura y compasión por aquella chica que, pensando que salía de casa hecha una diva, sabía más bien poco de moda.

Alucinamos al pensar en la seguridad con la que vestíamos esa ropa que ahora nos resulta tan horrorosa y nos preguntamos por qué en algún momento fueron tendencia. Si eres millennial seguro que sabes de lo que hablamos.

Puede que tampoco seamos unas expertas ahora, pero almenos tenemos un poco más sensatez a la hora de combinar prendas y colores. O al menos eso es lo que pensamos, aunque no lo sabremos hasta que miremos nuestras fotos actuales dentro de 10 años.

En definitiva, cuando recordamos los inicios de los 2000 es normal que nos invada la melancolía. Al final, siempre acabamos idealizando el pasado y afirmando que cualquier tiempo anterior fue mejor.

Pero lo cierto es que esta época también fue un tanto confusa para la moda. Así lo ha confirmado un vídeo que se ha hecho viral en TikTok y que a continuación os describimos.

Fallos de la moda de los 2000

La usuaria de TikTok, @itspaulaanderson, ha hecho una selección de las prendas que fueron un icono hace 10 años o más. Para ello, ha escogido piezas que hoy sería impensable que se convirtieran en tendencia.

Abrigo largo con capucha de pelo

Las capuchas con pelo es un recurso al que muchas prendas de invierno siguen recurriendo. Ahora bien, su combinación junto a una pieza de abrigo larga hasta las rodillas es una señal definitiva de la moda de antaño. Este tipo de abrigo se convirtió en un clásico para protegernos del frío y casi todas nos lo acabamos comprando.

Pantalones pitillos de tiro alto

Aunque los pitillos son un básico que siempre debemos conservar en nuestro armario, no hicieron el boom hasta los inicios de los 2000. Para aquel entonces, no podrías encontrar en las tiendas ningún otro tipo de pantalón que no fuera ceñido y de tiro alto.

Si además el tejido era desgastado y roto, aún estabas más en la onda. A los pantalones anchos les ha costado competir contra los pitillos. Pero, sin duda alguna, hoy, se encuentran en lo más alto del pódium de la moda.

Bikini de colores fluorescentes con bordes dibujados por líneas negras

Estos bikinis, por lo general, llevaban un buen push up y se distinguían porque sus costuras estaban marcadas con una tira negra.

Bikini bandeau con volantes

Por lo general, los diseños de estos bikinis eran de color pastel y se caracterizaban por llevar volantes, tanto por la zona del pecho (de modo que casi no se percibía la forma de los senos), como alrededor de la cintura.

Mini shorts de tiro alto con cremallera en la parte trasera

Se trataba de unos shorts tipo leggins, muy cortos, que se abrochaban con una cremallera situada en la parte trasera. El look con estos pantalones lo rematabas combinándolo con una camiseta de tirantes con caída evasé y transparencias.

Camiseta de baloncesto Lady 23

El número 23 es el que ha llevado uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, Michael Jordan. En programas de televisión mediáticos, algunas chicas empezaron a vestir esta prenda con el número 23 y se popularizó tanto que acabó siendo un éxito en ventas.

¿Cuántas prendas de este artículo aún guardas en tu armario?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Errores por los que tu ropa envejece en el armario