deja muy sorprendidos a sus fans

El radical cambio de look de Kaley Cuoco

La actriz de la exitosa serie 'The Big Bang Theory', Kaley Cuoco, ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir varias imágenes en su cuenta de Instagram con su nuevo look. Acostumbrados a verla con su rubia melena, se hace raro verla con este nuevo pelo, aunque recordemos que no es la primera vez que la actriz se hace un cambio radical.