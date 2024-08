Qué es Alabama Rush: el fenómeno viral de TikTok que ha revolucionado la moda universitaria

En el mundo de la moda, las tendencias pueden surgir de los lugares más insólitos, y una de las más recientes ha emergido de la semana de reclutamiento de hermandades en la Universidad de Alabama, conocida como Bama Rush. Desde su explosión en TikTok en 2021, Bama Rush ha capturado la atención de millones de personas, convirtiéndose en un fenómeno viral que ha trascendido el ámbito universitario para convertirse en una plataforma de moda, estilo y emprendimiento juvenil.

¿Qué es Bama Rush y por qué es tan relevante?

Bama Rush es el proceso de reclutamiento de las fraternidades en la Universidad de Alabama, famoso por su despliegue de moda y glamour. El evento genera un frenesí de contenido viral bajo los hashtags #BamaRush y #AlabamaRush, atrayendo millones de vistas y comentarios.

Durante la semana de reclutamiento, las jóvenes candidatas, conocidas como PNMs (Potenciales Nuevas Miembros), muestran sus estilos de vestimenta y personalidades a través de videos de OOTD (Outfit of the Day) o GRWM (Get Ready With Me). Los outfits, que van desde joyería de Hermès y David Yurman hasta sneakers de Golden Goose, se han convertido en el núcleo de Bama Rush.

El impacto en las marcas

Este despliegue de moda no solo marca la tendencia, sino que también impulsa a las participantes a recibir ofertas de marcas y oportunidades para convertirse en influencers. Kylan Darnell (@kylan_darnell), miembro de la sororidad Zeta Tau Alpha, es un claro ejemplo de cómo la popularidad en TikTok puede traducirse en contratos de marcas y una base de seguidores considerable. Este tipo de visibilidad ha llevado a muchas otras participantes a convertirse en jóvenes emprendedores e influencers.

Las marcas también se han beneficiado de este fenómeno. Desde la joyería de lujo hasta las firmas de ropa casual, la visibilidad proporcionada por Bama Rush ha llevado a un aumento en la demanda de productos y una mayor exposición para las marcas involucradas. Esto ha sido especialmente evidente en el caso de firmas como Altar'd State, que ha comenzado a asociarse con las participantes del evento para promociones y colaboraciones.

La evolución de Bama Rush

El impacto de Bama Rush en TikTok ha sido significativo. En 2021, cuando los videos comenzaron a volverse virales, se generó una ola de interés en el proceso de reclutamiento y en el estilo de vida de las PNMs.

La capacidad de las redes sociales para amplificar estos eventos ha llevado a que, cada año, los videos y las publicaciones relacionadas con Bama Rush se vuelvan cada vez más sofisticados y esperados.

Courtney White (@courthousecouture), una abogada y exalumna de la Universidad de Texas A&M, ha sido testigo del fenómeno desde sus inicios. En sus videos de TikTok, White ha destacado la evolución de la moda en Bama Rush, desde estilos más casuales hasta conjuntos más elaborados y lujosos. Su observación señala cómo Bama Rush ha transformado la percepción de las sororidades, convirtiéndose en un escaparate de moda y estilo, además de un proceso de selección para los miembros de las fraternidades.

La controversia del Bama Rush

El fenómeno de Bama Rush no está exento de controversia, especialmente en cuanto a las críticas sobre el alto costo asociado con el proceso de reclutamiento, que supera los 8.000 dólares anuales para los nuevos miembros, sin contar el gasto en ropa de marca que frecuentemente aparece en los vídeos de TikTok.

La TikToker Destinee Moreh (@destineemorehvibes) ha puesto de relieve el lujo de los atuendos de los posibles nuevos miembros, que en ocasiones superan los 10.000 dólares, lo que ha generado críticas sobre la ostentación de riqueza en línea y la presión económica que implica participar en el proceso.

La cultura universitaria

Más allá de la moda y las redes sociales, Bama Rush también refleja aspectos de la cultura universitaria y los valores asociados con la vida en fraternidades. La Universidad de Alabama ha estado bajo el escrutinio por cuestiones de diversidad y el costo asociado con la participación en la vida griega. A pesar de las críticas sobre el elitismo y la exclusividad, Bama Rush continúa siendo un evento clave que define y celebra la vida universitaria para muchas jóvenes.