Las primeras pistas del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas: "Si no es distinto no te diviertes"

Tic, tac… Quedan 22 días para una de las noches más esperadas del año. Este 2024, como ya es tradición, terminará con las Campanadas de Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la puerta del Sol. Y el vestido que la presentadora ha escogido para este año sigue siendo un misterio, pero Josie ha dado alguna que otra pista…

El diseñador creativo de los looks de Pedroche desde 2014 ha atendido a los micrófonos de Europa Press en Atocha y, guardando silencio sobre el diseño de este año, ha desvelado que han tenido algunos problemas, pero que llegará todo a tiempo: "No te preocupes, en peores plazas hemos toreado".

Además, quitándole hierro al asunto y tirando de humor, ha confesado que lo único que le preocupa en estos momentos es salir con el outfit de viajar en cámara. De lo que no ha querido hablar ha sido del mayor obstáculo que se ha encontrado en esta ocasión: "Es que si te lo digo, te digo una pista… Por eso, es distinto. Si no es distinto no te diviertes".

Josie hablando del vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche | Europa Press

Una vez más, el misterio es el mayor protagonista de unas Campanadas que, seguro, volverán a dar de qué hablar. Pero Josie no puede decir que es el vestido que más le ha gustado, ya que todos los años dice lo mismo: "¿Sabes qué pasa? Que siempre ha una frase que Cristina se parte que yo siempre digo. Es el mejor año, pero es que lo llevo diciendo desde 2014".

Josie ha desvelado que no sabría decir si es la creación que más le ha gustado hacer, pero que lo que sí puede afirmar es que ha hecho lo que le apetecía hacer: "Yo creo que os va a encantar. Bueno, por lo menos nos lo vamos a pasar increíble".

Después de una etapa llena de miedos tras dar a luz (miedos que ella misma reveló en su libro), Cristina Pedroche ha retomado poco a poco su normalidad. Y ya está preparada, nerviosa y con casi todo a punto para el gran día.

Cristina Pedroche en las Campanadas de 2020 | Gtres

Una noche de la que ella no ha dado ningún detalle, pero que, como ha desvelado Josie, será todo un espectáculo: "Yo solo le puedo decir a la gente que vuelva a poner Antena3 un año más y que se lo pase súper bien. Con todo el show que vamos a montar…".

De momento, la presentadora ha dejado claro en sus redes sociales que ya ha empezado la cuenta atrás: "Madre mía qué vértigo siento. No estáis preparados para lo que viene". Y que el vestido del año pasado ya no existe pues, como ya explicó en su día, "el vestido era agua y si lo mojabas se volvía a convertir en agua…". ¿Qué se pondrá este año su marido, Dabiz Muñoz?