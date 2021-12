Ponte un tirante joya como el de Jennifer López por menos de 40 euros

Desde hace un par de meses, las tiendas de moda están llenas de prendas brillantes y coloridas, ideales para las fiestas navideñas. Los vestidos y tops adornados con tirantes joya son una de las piezas estrella de las últimas colecciones que han lanzado Zara, Mango, Bershka y Pull&Bear.

Hablamos de esos tirantes finos -también llamados tipo espagueti- adornados con cristal strass u otro tipo de aplique que simule una joya, pero que permita que esa prenda no tenga un precio desorbitado.

Este detalle hace que cualquiera luzca elegante allí donde vaya. Unos jeans con un top negro satinado con tirante joya o un Little Black Dress (LBD) con este mismo adorno te arreglarán cualquier cena o cita formal.

Famosas con tirantes joya

Como pasa con casi cada moda, las primeras en llevarla son las influencers y las famosas, que no pierden la oportunidad de aparecer en el evento de turno con la última tendencia llevada al extremo.

Es el caso de Jennifer López, que, ya en septiembre, acudió a la premiere de la película ‘The Last Duel’, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, con un vestido blanco que tenía un escote muy pronunciado y estaba unido al cuello con una tira de joyas que se llevaba toda la atención.

Dos meses después, en Las Vegas, volvió a lucir un vestido satinado blanco con esta tendencia. Esta vez, más similar a la que podemos encontrar en tiendas.

Laura Escanes es otra de las famosas que ha caído en la tentación de las joyas. En un evento de Ghd la vimos luciendo un top estilo bralette lleno apliques brillantes que colgaba de dos tirantes joya. Muy glamurosa.

Al tratarse de una prenda tan escotada y brillante, la influencer la combinó con un traje sobrio que fue la clave de su outfit.

Dónde encontrar ropa barata con tirantes joya

El top diminuto de Escanes es una de las imitaciones que ha hecho Zara del top Charlotte de la marca Nué que tantas celebrities han llevado esta temporada. En la siguiente imagen podemos ver a la influencer Ares Aixalà luciéndolo con unos pantalones negros apretados.

Si investigáis en su perfil, veréis que no se ha quitado el top en todo el otoño (y no nos extraña, queda estupenda con cualquier look). Y ya puede sacarle provecho, ya que esta prenda joya cuesta ni más ni menos que 460 euros.

Pero, tranquila, en Zara y H&M lo puedes encontrar por un precio que ronda los 30 euros. Aunque, si quieres que sea tuyo, lo vas a tener difícil, ya que se está agotando por momentos en la mayoría de tiendas. No obstante, si quieres conseguirlo, es cuestión de estar atenta a las reposiciones, ya que las grandes marcas suelen reponer con pocas unidades los productos estrella de la temporada. A veces, sacan prendas diferentes a las agotadas, pero con un gran parecido.

Ahora bien, prendas con tirantes joya las encontrarás allí donde las busques. En Zara, por ejemplo, hay este vestido rosa satinado con el que destacarás en cualquier evento.

En esta misma tienda también puedes conseguir una opción alternativa al tirante: este LBD tiene el escote lleno de flecos en pedrería que le dan el toque original. Cuesta 29,99 euros y se está agotando en la página web.

¿Qué versión de esta tendencia te pondrás tú?

