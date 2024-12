La pista clave que ha dado Cristina Pedroche sobre su vestido de las Campanadas: "Es el más grande"

A menos de dos semanas para despedir el año, Cristina Pedroche, acompañada de Alberto Chicote, ya calienta motores para las Campanadas 2024. Este jueves, la presentadora ha visitado El Hormiguero para dar un pequeño adelanto sobre su esperado vestido, una de las mayores incógnitas de cada Nochevieja.

Cristina Pedroche en El Hormiguero | Antena3.com

Pedroche ha revelado que este año su diseño será único. "Es el año en el que el vestido es el más grande y también el año en el que es más Pedroche", ha asegurado emocionada. Según sus palabras, el look incluirá una capa donde predominarán dos colores, tal vez tres, aunque ha descartado que el rojo esté entre ellos. Sin embargo, aún no se lo ha probado, dejando en el aire si será cómodo o no. "Puede que este sea un vestido que se lo pueda poner cualquier persona, tenga el cuerpo que tenga", ha añadido.

Como cada año, Josie, su estilista de confianza desde 2014, ha estado trabajando en el diseño y ha asegurado recientemente que, aunque han surgido algunos problemas, todo estará listo a tiempo.

Josie hablando del vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche | Europa Press

Además de hablar sobre su atuendo, Pedroche ha anunciado una novedad en la retransmisión de las Campanadas. Por primera vez, Antena 3 contará con un set más amplio en la Puerta del Sol. "Tenemos terraza más grande, ya no va a haber miedo de alturas ni de anchos. Mi vestido puede ser más grande" ha comentado emocionada. Este cambio promete un diseño más impresionante que en años anteriores.

Cristina Pedroche lleva once años consecutivos marcando tendencia en Nochevieja, y este 2024 no será la excepción. Con el apoyo de su estilista de confianza, Josie, y el misterio que rodea cada detalle, su presencia en las Campanadas es ya una tradición que acapara todas las miradas.

Cristina Pedroche en las Campanadas de 2020 | Gtres

Los nervios están a flor de piel, pero Pedroche cierra un año redondo con grandes proyectos personales y profesionales, entre ellos su debut como escritora con su nuevo libro, Gracias al miedo, donde habla con sinceridad sobre su experiencia siendo madre. Este año promete despedir 2024 por todo lo alto desde la Puerta del Sol.