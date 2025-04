La moda del oura ring entre las influencers: ¿para qué sirve?

Seguramente ya lo has visto más de una vez en Instagram o TikTok, aunque al principio puede que no supieras exactamente qué era. Parece una joya minimalista y elegante, pero es mucho más que eso. Hablamos del Oura Ring, el anillo inteligente que está revolucionando la manera en que muchas personas, especialmente mujeres jóvenes, cuidan su salud y su bienestar sin renunciar al estilo.

Este anillo, discreto, pero sofisticado, se ha convertido en el nuevo must entre las influencers más virales del momento, como Carolina Moura (@carolynnna) o Marta Ojeda (@by.martao) ya lo han mostrado en sus vídeos, destacando tanto su estética como su funcionalidad. Además, es cómodo, no pesa nada, y encima no necesita cargarse cada noche, como muchos relojes inteligentes.

¿Para qué sirve?

El Oura Ring es un dispositivo tecnológico que permite monitorizar aspectos clave de la salud, como la calidad del sueño, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y hasta los niveles de recuperación física y estrés, a través de su app. "Es un anillo inteligente que te mide absolutamente todo", comenta en su vídeo, Carolina Moura.

La generación más reciente ha mejorado aún más en precisión y conectividad, y su precio va desde los 399 euros hasta los 549 euros, dependiendo del acabado: puedes elegir entre plata, dorado, negro mate o incluso versiones como el rose gold. Para quienes buscan una opción más asequible, la versión anterior se encuentra desde 219 euros hasta 279 euros, con un diseño igual de bonito y funciones más que suficientes para el día a día.

Sin embargo, para acceder a todos los datos detallados, hay que suscribirse al plan de membresía de Oura, que cuesta 5,99 euros/mes o 69,99 euros/año.

¿Por qué es tan popular?

Aunque no es precisamente barato, el Oura Ring se ha convertido en un fenómeno viral por su mezcla entre moda y tecnología. Porque a la vez que queremos cuidar nuestro cuerpo, controlar nuestro ciclo menstrual o saber si hemos dormido bien, también queremos vernos bien en las fotos. Como comenta Marta Ojeda en su vídeo, "estuvo más de 45 minutos escogiendo el color", dando importancia al estilo como si fuera una joya más de su colección.

Otro de los puntos que ha enamorado al público femenino es que el Oura Ring tiene una especial atención en la salud hormonal. Gracias a su sistema de detección de temperatura corporal y seguimiento del sueño, es capaz de predecir el inicio del ciclo menstrual o alertar sobre cambios importantes en el cuerpo.

Además, también destaca por su batería que puede durar hasta 7 días sin necesidad de recargarlo. Así que si lo comparamos con un reloj inteligente, que normalmente se queda sin batería en 1 o 2 días, es fácil entender por qué muchas lo están cambiando por este anillo.

Ahora, si te cruzas con este pequeño anillo metálico en los vídeos de tus creadoras de contenido favoritas, ya sabes lo que es.