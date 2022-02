Kaia Gerber tiene modelo favorita y no es su madre

Kaia Gerber se está convirtiendo en una gran modelo. Desde niña ya apuntaba maneras y ahora cada vez se notan más los talentos que ha heredado de su madre Cindy Crawford. No se trata de físico sino de esa belleza natural que caracteriza a una de las modelos más cotizadas de los años 90.

Con 15 años, Kaia ha sido protagonista de la campaña de primavera de Alexander Wang. El diseñador Jeremy Scott confiesa que tiene una belleza temporal que no pasará de moda.

Todos podíamos pensar que su madre sería la referencia de la joven Kaia pero no. En una entrevista a Tenn Vogue, la modelo confesaba que admira y mucho a Karlie Kloss. "Respeto profundamente a Karlie Kloss", decía.

"Icónica no es una palabra que use a la ligera, tienes que ganártelo", definía Kaia a Karlie por la que siente una gran admiración no solo por su profesión sino también como persona.