Isabel Preysler y su buena relación con Amparo Corsini, cuñada de su hija Tamara Falcó: juntas en un desfile

La semana de la moda más importante de nuestro país ya ha dado el pistoletazo de salida con algunas de las propuestas más esperadas para la colección de otoño-invierno 2026/2027. En esta ocasión era la diseñadora colombiana Johanna Ortiz la que exponía sus diseños sobre la pasarela dentro del marco de la 83 edición de la Mercedes-Benz Fashion Feek de Madrid.

Desfile de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz | Europa Press

En un emplazamiento de lujo como el emblemático Círculo de Bellas Artes, la diseñadora contó con el apoyo de algunos de los rostros más importantes de la alta sociedad española que demostraron ser grandes seguidoras de sus propuestas. Un ejemplo de ello fueron Laura Vecino, Sassa de Osma o Sofía Palazuelo que siguieron el desfile sin perder detalle de lo que sucedía sobre la pasarela desde el front row.

Junto a ellas, también Isabel Preysler disfrutó de este desfile cada día más presentes en los actos sociales de los que ha estado más retirada en los últimos meses. Especialmente relajada y sonriente, Isabel coincidió en la cita con la cuñada de su hija Tamara Falcó, Amparo Corsinni, con la que demostró compartir una relación muy cordial.

Amparo Corsini e Isabel Preysler | Europa Press

Al igual que el resto de asistentes, la reina de corazones lució para la ocasión uno de los diseños de Johanna con el que presumió de elegancia y sofisticación a partes iguales. Esta vez, Isabel optó por el kimono alma majestuosa confeccionado en terciopelo negro y verde con estampado tropical de palmeras. Para completar el estilismo, optó por una elegante sandalia trenzada en color negro y complementos en dorado.