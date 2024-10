La infanta Sofía eclipsa a la princesa Leonor con un vestido veraniego de Zara y labios color burdeos

En la víspera de la 44ª edición de los Premios Princesa de Asturias, la familia real asistió al tradicional concierto en honor a estos galardones, que llevan el título de la princesa Leonor. Sin embargo, para sorpresa de muchos, fue la infanta Sofía quien acaparó todas las miradas en esta ocasión.

La hija menor del rey Felipe VI y la reina Letizia lució un clásico vestido negro midi de cuello redondo y manga sisa, con tejido drapeado y bajo con abertura en espalda. Una elección muy sencilla, veraniega y económica, puesto que se trata de una prenda de Zara que tiene un precio de 29,95 euros.

Princesa Leonor e infanta Sofía | Gtres

Sofía completó el conjunto con unas bailarinas negras de punta, adornadas con transparencias. En cuanto al maquillaje, optó por dar un toque de sofisticación con un pintalabios en tono burdeos, que contrastaba con la sencillez de su vestido.

Zapatos infanta Sofía | Gtres

Aunque la elección de Sofía era discreta, logró destacar por encima del resto de la familia real, acostumbrada a llevar atuendos más formales. Precisamente, su estilo más modesto resaltó en un contexto donde suele predominar la elegancia clásica.

Así se diferencia del estilo de su hermana

Mientras que la princesa Leonor sigue fiel a un estilo clásico, propio de la realeza, la infanta Sofía opta por acercarse más a la moda juvenil, eligiendo atuendos que bien podrían llevar otras chicas de su edad en ocasiones especiales. Un ejemplo claro fue el año pasado, cuando sorprendió con un mono con un detalle cut-out en uno de los laterales, una elección muy juvenil y en sintonía con las tendencias actuales, que marca una diferencia con la tradicional sobriedad de la familia real.

A sus 17 años, Sofía suele dejar el protagonismo a su hermana mayor, la heredera al trono, pero esta vez, sin pretenderlo, ha robado la atención con su "black dress" de Inditex.

Vestido negro de la infanta Sofía, por detrás | Gtres

El look de Leonor

Esto no implica que Leonor no estuviera igualmente impecable. La futura reina de España lució muy sofisticada con un conjunto de dos piezas compuesto por una falda midi plisada de tul con estampado floral de la marca Philosophy di Lorenzo Serafini, combinada con un sencillo top negro de cuello cerrado. Para completar su look, la princesa eligió unos zapatos de salón negros, destalonados, muy en tendencia.

Princesa Leonor | Gtres

A pesar de sus estilos tan diferentes, Leonor y Sofía coincidieron en el peinado, optando ambas por lucir sus melenas sueltas con ondas en las puntas. Este look es un clásico que utilizan en numerosas ocasiones, lo que demuestra que es una opción con la que se sienten cómodas y favorecidas.