El impactante look trampantojo de Alessandra Ambrosio: un legging con el que parece que no lleva pantalones

Alessandra Ambrosio ha llevado la tendencia "no pants" (ir sin pantalones) a otro nivel y se ha presentado en el desfile de Balenciaga, durante la Semana de la Moda de París, en lo que parecía ser un tanga con liguero. O al menos eso parecía al verla de lejos. La modelo brasileña de 43 años lució el look más comentado del día, ya que daba la impresión de combinar lencería con un jersey azul oscuro y un bolso Rodeo negro de la firma de lujo.

Alessandra Ambrosio en el desfile de Balenciga en París | Gtres

No obstante, como la propia Ambrosio confirmó, se trataba de un look trampantojo: sí llevaba pantalones, pero con un diseño que imitaba la forma de un tanga lencero, liguero y medias. En concreto, se trata de unos pantaleggings —sí, como esos que en su día no paraba de llevar Kim Kardashian— de Balenciaga, con zapatos integrados, que cuestan 4.900 euros.

Alessandra Ambrosio en el desfile de Balenciga en París | Gtres

En su cuenta de Instagram podemos ver un vídeo en el que aparece colocándose estos leggings tan especiales y posando con toda la actitud de modelo de pasarela. Además, también comprobamos que no se paseó por todo París con ese look: al salir del desfile, lució un abrigo largo. Al evento acudió acompañada del productor de cine saudí Mohammed Al Turki y la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn.

Otros rostros conocidos que no quisieron perderse la colección de invierno 2025, diseñada por Demna Gvasalia, fueron Romeo Beckham, Jessica Alba y Barbara Palvin, quien optó por un estilismo muy similar al de Ambrosio.

La arriesgada tendencia no pants

La tendencia "no pants", que consiste en prescindir de pantalones en los estilismos y optar por ropa interior o prendas que la imitan, se ha convertido en una de las apuestas más polémicas (y virales) del momento.

Celebridades como Kendall Jenner, Bella Hadid o Bianca Censori, ya han apostado por ella en alfombras rojas, calles y desfiles. Aunque algunos la consideran arriesgada o provocadora, lo cierto es que ha conquistado titulares y sigue marcando la pauta en el street style.

Bianca Censori | Gtres

Así será la moda del próximo invierno, según Balenciaga

La pasarela de Balenciaga no dejó indiferente a nadie. Con una escenografía minimalista y luces tenues, los modelos desfilaron con rostros serios y pasos firmes, al más puro estilo Demna.

Entre los 80 looks que presentó la firma, destacan los abrigos XXL, como el que Tamara Falcó se compró para combatir el frío invierno en Nueva York. Los vimos en negro, rojo, marrón y blanco; tipo plumón, de pelo o de paño.

Otra tendencia que continúa es la de llevar cinturones por encima de las prendas de abrigo, aunque esta vez con modelos más gruesos y estructurados.

En lo que a vestidos de gala se refiere, el denominador común fue enseñar pierna: ya sea con aberturas laterales o con cuerpos tipo bañador acompañados de faldas que solo cubren la parte trasera.

¿Una novedad llamativa? Las sudaderas y chaquetas anudadas a la cintura, como si fueran faldas improvisadas.

Además, se repiten los looks de inspiración deportiva, los minivestidos tipo camisa y los conjuntos total denim.

¿Cuál es tu look favorito de la colección?