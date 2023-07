¿Qué es el escote trampantojo? La tendencia a la que se ha sumado reina Letizia

La alta costura ha dictado tendencia: lo que se lleva este verano es mostrar la ropa interior. En pleno regreso de los 2000, exhibir las prendas íntimas como las braguitas y el sostén ha dejado de ser vulgar para convertirse en la última moda. Muchas celebridades se han sumado a esta tendencia, incluyendo a la mismísima reina Letizia, aunque en su caso se trata de un escote trampantojo, es decir, una ilusión óptica que simula esta tendencia.

El trampantojo es término que se usa para definir una técnica artística utilizada para crear ilusiones ópticas que engañan a la percepción del espectador. La palabra "trampantojo" proviene viene de las palabras "trampa ante el ojo" y, como puedes imaginar, significa "engañar al ojo".

En la moda, el trampantojo busca cambiar la percepción de la forma o el tamaño de la prenda, o incluso imitar texturas y patrones. Y es con esta técnica que la moda de llevar la lencería a la vista de todos ha podido llegar a las alfombras rojas y hasta a la familia real española.

El trampantojo de Letizia

En la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales en Madrid, Su Majestad lució un elegante vestido midi de Carolina Herrera con falda evasé en una combinación de colores blancos, negros y grises.

La prenda presenta un estampado de motivos florales que se asemeja a una acuarela, otorgando un toque artístico y delicado al conjunto, lo cual resulta ideal para el evento en cuestión. Además, destaca la lazada en la cintura, que estiliza la figura de la monarca.

¿Y dónde está el trampantojo? En el escote negro que contrasta con el estampado floral. Este segundo escote crea un efecto visual que da la impresión de que la Reina se ha sumado a la tendencia popular entre las celebridades de mostrar lencería.

No obstante, esto no implica que la Reina esté mostrando su sostén; simplemente es parte de un diseño que combina la sobriedad de un vestido de corte clásico con la diversión de las últimas tendencias. El resultado es una mezcla de modernidad y sofisticación en un look que, una vez más, confirma que la Reina Letizia es un referente en moda en nuestro país.

Vestido con escote trampantojo de la reina Letizia | Gtres

La moda de las ilusiones ópticas

Aunque el ejemplo de Letizia es de lo más sutil, la moda del trampantojo va mucho más allá de un doble escote. Marcas como Dior han apostado por vestidos y monos que simulan una segunda piel, creando la ilusión óptica de que la mujer que lo lleva va desnuda, cuando, en realidad, va totalmente tapada.

Un claro ejemplo es el vestido "sin vergüenza" que llevó Chiara Ferragni en una de sus intervenciones en el Festival de San Remo, un diseño creado para la ocasión, inspirado en una creación de Maria Grazia Chiuri para Dior.

"Esta ilusión de desnudez quiere recordar a todos el derecho y la igualdad de género que tienen a mostrarse, a disponer de sí mismos sin tener que sentirse juzgados o culpables. Esta ilusión de desnudez quiere recordar que quien decide mostrarse, o sentirse sexy, no autoriza a nadie a justificar la violencia de los hombres ni a mitigar su culpa", escribió en esta publicación la influencer italiana, haciendo un alegato feminista.

Otra famosa que no dudó en llevar un vestido efecto "naked" fue Nathy Peluso