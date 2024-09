Eugenia Silva habla de su estilo y su carrera como modelo: "Sigo manteniendo la misma ilusión"

Eugenia Silva, una de las modelos más reconocidas de España, ha sido una de las invitadas estrella al desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro, celebrado el 12 de septiembre en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. La firma presentó su colección La Leyenda del Tiempo y luego celebró una fiesta durante la cual Eugenia pudo dedicar unos minutos a los medios de comunicación.

Eugenia Silva en el 50 aniversario de Pedro del Hierro | Gtres

El vínculo de Eugenia Silva con Pedro del Hierro

Antes de acudir al desfile, Eugenia compartió con sus seguidores su emoción al recordar que sus primeros pasos en la moda estuvieron estrechamente ligados a Pedro del Hierro. "A lo largo de mi vida como modelo he seguido colaborando con ellos. Me siento muy afortunada de que hayan querido volver a contar conmigo en esta fecha tan importante", comentó en sus historias de Instagram.

Durante el evento, la modelo y empresaria compartió el front row junto a otras destacadas figuras como Isabel Preysler, Juana Acosta y Javier Cámara. Desde su privilegiada posición, la modelo observó atentamente la nueva colección y comentó en sus redes sociales que "se pondría todo".

Story Eugenia Silva | Instagram

Tras el desfile, habló con la prensa sobre la colección y el 50 aniversario de la marca: "Es la historia de la marca y un poco de mi carrera como modelo, con lo cual estoy muy emocionada. Además, he hecho la campaña aniversario, que sale en breve, con Mark Vanderloo y la he producido también; con lo cual son celebraciones por todos lados".

Su estilo y su enfoque de la moda

Dada su larga trayectoria en la industria y su amplia experiencia tanto delante como detrás de los focos, Eugenia siguió sus declaraciones compartiendo su perspectiva sobre la moda: "Yo creo que ilusión y ganas son fundamentales. La moda se trata de jugar, probar cosas nuevas y disfrutar del proceso. A lo largo de los años he aprendido a divertirme con la moda, y aunque algunas veces he dicho que no me pondría algo, al final siempre termino probándolo".

Cuando se le preguntó sobre qué década de la moda ha sido su favorita a lo largo de los 50 años de Pedro del Hierro, Silva respondió que no podría elegir una en particular, ya que cada una ha traído algo único. "Cada década es distinta e ilusionante, y trae cosas muy bonitas. Con lo cual, no podría elegir una. Esta década también está siendo maravillosa, no solamente cuando tenía 20 años", explicó, destacando que ahora que se acerca los 50 sigue disfrutando de la moda tanto como al principio de su carrera.

A pesar de haber comenzado en el mundo de la moda de muy jovencita, a los 16 años, Eugenia asegura que sigue manteniendo la misma motivación que entonces: "He cambiado, obviamente. No soy la misma que cuando empecé, pero sigo manteniendo la misma ilusión y las mismas ganas, por eso me dedico a esto todos los días del año".

Un verano en familia

La modelo también compartió algunos detalles sobre su vida personal, como el comienzo de curso escolar de sus hijos, Alfonso y Jerónimo, de 10 y 7 años, respectivamente: "La vuelta al cole ha sido fenomenal. Muy organizados, muy bien".

A pesar de estar contenta con retomar la rutina, Eugenia también aseguró que este veranoha "disfrutado muchísimo" de sus pequeños. "Como viajo durante el año, ha sido un verano de estar pegados y lo hemos disfrutado muchísimo, tanto ellos como yo. No queríamos que se acabara", añadió.

Elogios a la reina Letizia

Por último, Eugenia dedicó unas bonitas palabras a la reina Letizia, otro icono de la moda en nuestro país que celebra su 52 cumpleaños este fin de semana. "Hace una labor increíble. Siempre está muy bien en su lugar, muy elegante. Y además es tan guapa que cualquier cosa que se ponga le queda bien", expresó Silva, añadiendo que la princesa Leonor y la infanta Sofía también son "guapísimas".