El increíble posado en bikini de Eugenia Silva a sus 47 años: "El primero de este verano"

El pasado mes de abril, Eugenia Silva perdió a su padre Antonio a los 76 años. Una noticia que compartió la propia modelo mediante sus redes sociales, donde publicó una imagen con un bonito texto con el que consiguió emocionar a sus seguidores y así despedirse de su progenitor: "Es un hecho, tuve el mejor padre del mundo. Como ejemplo de vida me diste todo tu amor incondicional y así es como me abrazaste siempre. Te quiero".

Eugenia tenía una relación muy estrecha con su padre, por lo que su pérdida fue uno de los momentos más duros que ha vivido, pero la modelo pudo estar con él durante sus últimos momentos, ya que pasaron juntos las vacaciones de Semana Santa en Puebla de Maestre, tal y como mostró mediante sus redes sociales.

La modelo es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, por lo que no es de extrañar que comparta muchos de los momentos que vive diariamente. Y es que, Eugenia en numerosas ocasiones muestra contenido enfocado a la moda o al arte, pero también comparte sus distintos cambios de looks, viajes y momentos con amigos y familiares.

En esta ocasión, la madrileña ha comenzado sus vacaciones y ha viajado a Formentera. Sin embargo, parece que a pesar de estar ya a mediados de julio, Eugenia todavía no había estrenado la temporada veraniega y no se había bañado en el mar, hasta el momento.

La modelo ha publicado una imagen en la que aparece con un bonito bikini negro con el que deja ver su espectacular figura a sus 47 años junto con el mar de fondo que hace que haya conseguido una gran foto para su muro de Instagram: "El primero de este verano", ha revelado a sus seguidores, inaugurando así su verano.

Una publicación que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie, y el espectacular posado en bikini de la modelo ha conseguido cautivar a muchos de sus seguidores, consiguiendo así que su post se llene de comentarios en los que los usuarios elogian la belleza y la gran figura de la modelo, "Belleza", "¡Dios mío!, ¡Enhorabuena por el cuerpazo no tiene que ser fácil! Te has pasado el juego definitivamente" o "¡Estás mejor que con 20!", son algunos de los mensajes que ha recibido Eugenia en su publicación.