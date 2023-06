Empiezan las rebajas de verano: Los mejores chollos de Zara, H&M, Mango y Oysho

Las rebajas han llegado y con ellas la oportunidad de encontrar los mejores chollos en las tiendas más populares. Si eres amante de la moda y buscas renovar tu guardarropa sin gastar una fortuna, no puedes dejar pasar los suculentos descuentos de Zara, H&M, Mango y Oysho.

Si has decidido hacer caso omiso a la recomendación de la OCU de no dejarse llevar por la tentación de los descuentos, en este artículo te traemos una selección de artículos muy rebajados para que no tengas que pasarte horas buscando en a tienda o en la página web.

Rebajas de Zara

La marca reina de Inditex tiene muchas tendencias de la temporada rebajadas, como esta falda midi satinada que vuelve locas a las influencers. Es elegante, cómoda, fresca y, además, ahora cuesta 15,99 euros en vez de 25,95. Así de estilosa luce Sara Baceiredo con esta prenda.

Otro de los chollos que puedes conseguir en las rebajas de Zara son estas sandalias de piel que visten cualquier look. Tienen el suficiente tacón para lucir más esbelta, pero no es tan alto como para sufrir dolor de pies. Antes se vendían a 45,95 euros y ahora pueden ser tuyas por 29,99 euros.

Sandalias de piel | Zara

Rebajas de H&M

Volviendo a las prendas favoritas de las influencers, en H&M encontramos con una rebaja del 44% este vestido asimétrico lencero de satén adornado con volantes. Una prenda delicada que sentará de maravilla a aquellas que gozan de un potente bronceado como el de Lucía Avendaño, que lo combinó con unos leggings de encaje. Su precio actual es de 27,99 euros.

Otra prenda con una importante rebaja es esta americana en mezcla de lino de color blanco. Un must para las noches de verano que te combinará con casi cualquier outfit y además te aportará un toque elegante. Con un 50% de descuento queda por 19,99 euros.

Americana de lino | H&M

Rebajas de Mango

Las rebajas también son una buena oportunidad para renovar los vaqueros. En Mango hemos encontrado estos que son un auténtico fondo de armario: de tiro medio, sutilmente acampanados y de color azul medio. Su precio actual es de 15,99 euros y está disponible hasta la talla 52.

Vaqueros | Mango

En Mango también podrás comprarte el capazo del verano. Este bolso de yute estilo shopper de tamaño grande seá tu aliado para ir a la playa o la piscina. Irás estilosa y podrás llevar todo lo que necesitas dentro: toalla, protector solar, móvil y cartera. Antes valía 29,99 euros ya ahora 19,99.

Capazo | Mango

Rebajas de Oysho

¿Te acuerdas de que en NovaMás te contamos qué tiene de especial el pijama de seda de Oysho de 200 euros? Se puede usar en verano y en invierno, favorece que conciliemos el sueño… Pues si en aquel momento te entraron ganas de comprártelo, ahora es tu oportunidad, Oysho lo ha añadido en su categoría de rebajas con un 40% de descuento. Encuentra aquí la parte de arriba y aquí la de abajo.

Pijama de seda | Oysho

Y no podíamos acabar este artículo de chollos sin proponerte una prenda de deporte, pues es un clásico de las rebajas. Estos leggings de efecto compresivo con transparencias, aparte de ser muy cómodos para el fitness, se parecen mucho a las prendas de Mugler. Lo bueno es que su precio actual es de tan solo 25,99 euros.

Leggings | Oysho

¡Corre que se agotan!