Emily Ratajkowski es una de las modelos más cotizadas y este último año no ha dejado de firmar contratos multimillonarios en el mundo de la moda. El último ha sido el que le ofreció la prestigiosa marca de moda Paco Rabanne para ser la embajadora de su perfume. Además, contrajo matrimonio con el actor Sebastian Bear-McClard a principios de este año.

Ahora la modelo ha querido probar suerte con el diseño creando un bikini de dos piezas con tiras de lo más complejo que ha sido muy comentado en las redes sociales. Una oportunidad que ha sido posible gracias a la colaboración con la marca Inamorata Swim.

Emily compartió hace pocos días una foto suya con el bikini en su cuenta de Instagram: "Ok damas y caballeros. Estamos en vivo. Cómpralo ahora", añadía. Un diseño que ha tenido todo tipo de opiniones, desde "No sé muy bien cómo voy a ponerme eso" hasta "Deja muy poco a la imaginación", pero que ha obtenido más de 26.000 me gusta.