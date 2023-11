¿Cuándo empieza el Black Friday en Zara, Lefties, H&M, Mango, Springfield?

Si estás deseando comprarte un nuevo abrigo calentito o la última tendencia en zapatos, seguramente estés contando los días para que llegue el viernes 24 y aprovechar el Black Friday para darte un capricho con descuento. Sin embargo, en los últimos años hemos podido comprobar que el gran día de los descuentos ya no se concentra solo en el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias estadounidense, sino que dura varios días.

Para que estés preparado y no te quedes sin las mejores ofertas, en este artículo te contamos cuándo empieza el Black Friday 2023 en tus tiendas de moda y complementos favoritas como Zara, Lefties, H&M, Mango, Springfield y más.

Zara

La marca insignia de Inditex tiene planeado comenzar sus ofertas del Black Friday de manera escalonada. Se espera que las rebajas comiencen el 23 de noviembre a las 20:00 a través de su aplicación móvil y una hora o dos horas después, a las 21:00 o 22:00, en la tienda web. No obstante, no será hasta el mismo viernes 24 de noviembre que los descuentos estarán disponibles en las tiendas físicas, en el horario regular de apertura.

Lefties, Oysho, Stradivarius, Bershka y Pull&Bear

Las marcas pertenecientes al grupo Inditex, como Lefties, Oysho, Stradivarius, Bershka y Pull&Bear, seguirán una dinámica similar a la de Zara. En años anteriores, los descuentos comenzaron a lo largo de la tarde del 23 de noviembre en sus respectivas aplicaciones y algo más tarde en las tiendas en línea. Así que deberás prestar atención a sus plataformas digitales a partir de las 19 h.

Los descuentos se extenderán a las tiendas físicas el propio día oficial de Black Friday. Prepara tu carrito de compras y mantén tus ojos bien abiertos para no perder ninguna oferta.

H&M

H&M, por su parte, tiene una estrategia específica para sus clientes. Todo apunta a que los miembros de su club tendrán la oportunidad de disfrutar de un 20% de descuento en toda la colección a partir del 22 de noviembre. Para aquellos que no forman parte del club, los descuentos estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en línea a partir del 23 de noviembre. Asegúrate de estar preparado para aprovechar al máximo estas ofertas.

Mango

Mango, conocido por su estilo elegante, optó por ofrecer descuentos durante toda la semana previa al Viernes Negro el año pasado. Si mantienen la misma estrategia, podríamos esperar aprovechar las rebajas desde el lunes 20 de noviembre. Marca estas fechas en tu calendario y comprueba si algunos sus abrigos, jerséis y demás prendas están disponibles con descuento.

Springfield

Si eres fan de Springfield, la buena noticia es que ya han dado el pistoletazo de salida a sus ofertas. Del 15 al 26 de noviembre, podrás aprovechar descuentos en sus productos. ¡No esperes más para explorar las opciones disponibles y realizar tus compras!

En todos los casos, no sería sorprendente que las rebajas se prolonguen durante todo el fin de semana, conectando con el Cyber Monday. Mantente alerta a posibles extensiones de ofertas para no perderte ninguna oportunidad de conseguir tus prendas favoritas a precios irresistibles y, por qué no, comenzar a adquirir los regalos de Navidad. ¡Felices compras!