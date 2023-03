Cómo cuidar los bolsos de piel para que no se estropeen

Quien tiene un buen bolso de piel lo guarda como un tesoro, usándolo solo para esas ocasiones especiales en las que toca vestir las mejores galas. Por eso, este tipo de accesorios suelen pasar largas temporadas en el armario o vestidor, esperando su momento estrella. Sin embargo, a pesar de ser un material resistente y duradero, la piel puede estropearse con el tiempo si no se cuida adecuadamente.

Es por eso que, en este artículo de NovaMás, te ofrecemos una serie de consejos prácticos para que tus bolsos de piel duren mucho más tiempo, preferiblemente para toda la vida. Desde cómo limpiarlos correctamente hasta cómo almacenarlos de forma adecuada, te enseñaremos todo lo que necesitas saber para mantener tus bolsos de piel en perfecto estado.

Limpiarlo regularmente

La limpieza regular de tus bolsos de piel es esencial para mantenerlos en perfecto estado. Asegúrate de hacerlo un paño suave, limpio y seco, si puede ser, cada vez que lo uses.

Y si el bolso tiene manchas o suciedad, utiliza un limpiador de cuero suave y un paño húmedo para limpiarlo. Siempre leyendo las instrucciones para no errar en ningún paso. Aun así, trata de evitar que se manche.

Hidratar la piel del bolso

Para evitar que la piel de tu bolso se seque y se agriete, igual que pasa con la piel sintética, es importante hidratarla regularmente. Para ello, puedes utilizar un acondicionador específico para cuero, como este que puedes encontrar en Amazon. En su defecto, también puedes emplear la típica crema Nivea de la lata azul.

Sea cual sea el producto que uses, aplica una pequeña cantidad sobre la piel seca y frota con cuidado con un paño suave.

Proteger el bolso de la humedad

La humedad puede dañar la piel de tu bolso, así que es fundamental protegerlo de la lluvia y guardarlo siempre en una bolsa de tela transpirable.

En el caso de que el bolso se moje, sécalo inmediatamente con un paño suave y déjalo secar al aire libre, lejos de la luz directa del sol o del calor. Ni se te ocurra utilizar el secador.

Almacenar el bolso correctamente

Aparte de guardar el bolso en una bolsa de tela transpirable, debes buscar un espacio de almacenamiento fresco y seco, y, como hemos dicho en el punto anterior, que no le dé la luz directa del sol y del calor.

Además, para mantener su forma, es importante rellenar el bolso con papel de seda o de periódico cuando no lo estés usando. También deberás vigilar de no apilar un bolso encima de otro, para que no se deformen los que quedan debajo.

Evitar el contacto con productos químicos

Los productos químicos como los perfumes y los productos para el cabello pueden dañar la piel de tu bolso. Las bebidas alcohólicas también. Por ño tanto, asegúrate de que tu bolso de piel no entre en contacto directo con estos productos. Además, evita colocar el bolso sobre superficies sucias o abrasivas que puedan rayar o dañar la piel.