La chaqueta calefactable de Melissa Villarreal para los días más fríos

La influencer y emprendedora Melissa Villarreal, hermana de Grace Villarreal, ha compartido un Reel de una nueva sección que está desarrollando sobre cómo combinar unas botas de ante marrón en el día a día con distintos looks. Sin embargo, lo que no ha pasado desapercibido es la chaqueta que utilizó en el primer look de esta serie. Se trata de una chaqueta calefactable en color verde oliva, que está dando mucho de qué hablar.

Así funciona la chaqueta calefactable

La chaqueta, de la marca Beston, promete convertirse en una de las prendas más deseadas gracias a su diseño moderno y su increíble funcionalidad. Como destaca Melissa, "es fina y superligera", lo que la hace ideal para llevar en varias estaciones del año. Además, gracias a sus nueve opciones de temperatura ajustables en tres niveles (alto, medio y bajo), se adapta a diferentes necesidades térmicas. Estas temperaturas se distribuyen en cinco zonas de calefacción optimizadas: en la parte delantera, trasera o incluso en ambos lados simultáneamente.

Otro aspecto destacable que se menciona en el reel es su batería integrada, que no solo mantiene la chaqueta caliente hasta por seis horas y media, sino que también permite cargar cualquier dispositivo. Esto la convierte en una opción funcional y práctica, especialmente para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa. Eso sí, no debes olvidar cargar la batería si planeas usar la chaqueta durante un día entero.

En cuanto a su versatilidad, la chaqueta de Beston no solo destaca por ser calefactable. En los días más templados, puede utilizarse como una chaqueta ligera, ideal para el otoño o para las primeras semanas de primavera. En cambio, durante los días más fríos, esta prenda está diseñada para soportar temperaturas de hasta -10 °C, asegurándote calidez en cualquier situación. Además, es resistente tanto al agua como al viento, lo que aumenta su durabilidad.

Desde el punto de vista medioambiental, la chaqueta también es una opción ecofriendly. Su exterior y su interior están confeccionados con 100% nylon reciclado, mientras que el material intermedio está hecho de Repreve, una fibra y resina de alto rendimiento elaborada a partir de materiales reciclados y residuos recuperados. Esto la convierte en una prenda que no solo cuida de quien la lleva, sino también del planeta.

Dónde comprarla rebajada

Puedes encontrarla en la web de Beston en un color verde oliva o en negro por 136,90 euros (antes a 169,90 euros).

Chaqueta calefactable | Beston

Con esta elección,Melissa Villarreal ha demostrado tener un gusto impecable a la hora de elegir prendas funcionales y sostenibles. Y, además, también inspira con su habilidad para crear looks prácticos y estilosos. Su nueva sección en Instagram está claramente enfocada a ofrecer opciones reales para mujeres que buscan combinaciones de moda nuevas y útiles.

En definitiva, esta chaqueta calefactable es el ejemplo perfecto de cómo combinar tecnología, estilo y sostenibilidad en una sola prenda. Si estás buscando una opción para mantenerte cómoda y abrigada este invierno sin sacrificar el estilo, definitivamente merece la pena echarle un vistazo a esta recomendación de Melissa.