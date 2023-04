La cazadora biker de moda está en Stradivarius por menos de 30 euros

Las cazadoras biker son una prenda icónica que nunca pasa de moda y que combinan con todo. Inspiradas en las prendas utilizadas por los motociclistas en la década de 1920, estas chaquetas han evolucionado a lo largo de los años y se han convertido en un elemento esencial en el armario de cualquier persona, especialmente en la temporada de primavera.

Las hay de cuero y de piel sintética, pero ambos diseños nos protegen del frío y del viento cuando las temperaturas ya no son tan gélidas, es decir, en primavera. Son ideales para ese momento en el que ya no te apetece ponerte el chaquetón, pero es demasiado pronto para ir sin ninguna prenda de abrigo encima. No olvidemos que por más que nos achicharramos al sol al mediodía, en abril aún refresca, y mucho, cuando anochece.

La cazadora biker está de moda

Esta prenda universal vuelve año tras año desde hace casi un siglo. No hay temporada que no la veamos en todos los escaparates. Sin embargo, de entre todas las chaquetas de efecto cuero no siempre es la primera opción, pues es cuestión de tendencias. El año pasado, por ejemplo, se llevaban estilo sobrecamisa.

No obstante, este año la biker está de enhorabuena, pues esta primavera sí es la cazadora de efecto cuero que más se lleva. En Instagram, sigas a la influencer que sigas, verás que la lleva y es que es máxima tendencia.

Lo malo es que si la quieres buena, es decir, de piel, deberás pagar una gran cantidad de dinero, y si la buscas low cost, encontrarás precios más baratos, sí, pero la mayoría rondaran los 50 euros.

Stradivarius tiene la mejor opción

Si no quieres gastarte tanto dinero, deberás echar un vistazo a la cazadora tipo biker de Stradivarius que tan solo cuesta 29,99 euros.

Tiene bolsillos delanteros con cremallera metálica y un cinturón con hebilla, elemento que no puede faltar, pues es el que caracteriza el modelo que está de moda. Además, deberás cogerte una talla más grande de lo habitual, pues, si quieres seguir la tendencia, debe quedarte muy holgada, como podrás ver en los post anteriores de Ares Aixalà y Violeta Mangriñán.

Cazadora biker | Stradivarius

Cómo llevar una chaqueta tipo biker

La chaqueta tipo biker es una prenda versátil que se puede combinar con diferentes prendas para crear diferentes estilos: