Los mitones son tendencia: ¿Realmente son prácticos o son puro 'postureo'?

Si sueles estar atenta a las novedades que lanza Zara cada semana, habrás visto que uno de los últimos artículos que ha llegado a su página web son los mitones, esa especie calentadores para los brazos -o guantes sin dedos- que hace tanto tiempo que se dejaron de llevar.

De hecho, hay que remontarse a inicios de los 2000 para encontrar una referencia de los mitones en clave moda -más allá de su uso en los gimnasios para levantar peso-. Fueron los emo de inicio de milenio los últimos que incluyeron esta prenda en sus outfits; los solían llevar en tonos oscuros o combinados con rayas negras.

Ahora que están de regreso, todo apunta a que serán las influencers y las famosas las que más uso le vayan a dar, pues no se trata de una moda que sea fácil de incluir en los outfits de diario.

Pero, sorprendentemente, a pesar de ser una prenda a la que no estamos nada acostumbrados, en la tienda de Inditex está a punto de agotarse, sobretodo el moldeo de punto de canalé de color negro de 9,95 euros. Eso es señal que esta tendencia está siendo abrazada por el público en general y no solo por las chicas que viven de los likes que reciben sus looks en las redes sociales.

Y eso nos lleva a preguntarnos: ¿realmente son prácticos o se trata de simple postureo del mundo fashionista? La respuesta es, depende de cómo los uses.

Mitones: una prenda de abrigo

La RAE define la palabra mitón como esa "especie de guante de punto, que solo cubre desde la muñeca inclusive hasta la mitad del pulgar y el nacimiento de los demás dedos". Por lo tanto, se trata, en su esencia, de un guante que no cubre los dedos, por lo que deducimos que su objetivo debe ser abrigar.

Lo que nos lleva afirmar que los mitones sí son prácticos, si lo que buscas es tener las manos y los brazos calentitos, pero los dedos disponibles para teclear o manipular cualquier cosa.

La influencer y pscióloga Ares Aixalà ha sido una de las primeras creadoras de contenido en mostrar su devoción por esta prenda y en su perfil de Instagram podemos ver ejemplos de cómo llevar los mitones de forma cómoda y práctica: encima de una camiseta de manga larga o de un jersey fino para aportar un extra de calidez al look.

Mitones: postureo y nada más

Sin embargo, en realidad, la moda que realmente triunfa (estéticamente) es la de llevar los mitones como complemento de vestidos o camisetas sin mangas. Es decir, que fácilmente podemos ver a alguien con un cropped top, con la mitad del abdomen al aire, pero con los brazos bien abrigados con unos mitones.

No lo negaremos, queda muy bonito, pues recuerda a los elegantes guantes largos que llevaban en su día las mujeres cuando iban la ópera, a conjunto con sus vestidos de gala. Pero no deja de ser una elección incongruente. Pero la moda es lo que tiene, no siempre es lógico todo aquello que nos apetece ponernos para sentir que vamos a la última.

Así es como quedan en los looks de fiesta: