Este es el collar que obsesiona a las influencers

Hace tiempo que hablamos de la tendencia Y2K en el mundo de la moda y la belleza. Vaqueros de tiro bajo, mariposas, piercings… Todo lo que se llevaba a inicios de los 2000 vuelve con fuerza este 2022.

Pero algunas de las influencers más famosas de nuestro país siguen aferrándose a los 90 y en sus propias marcas han apostado por uno de los accesorios que marcaron esa época: los chokers.

Los hay lisos, estampados, de tela y de abalorios, pero todos tienen algo en común: son muy anchos.

A continuación te mostramos los distintos tipos de choker que llevan las chicas de moda españolas. ¿Con cuál te quedas?

De abalorios

Uno de los últimos lanzamientos de The Villa Concept, marca de Grace y Melissa Villarreal, ha sido el ‘90’s choker’, un collar grueso compuesto por cientos de abalorios de vidrio que están cosidos entre sí de forma artesanal. Tal como indican en su web, este choker está inspirado en las “tribus que habitaban Colombia antes de Colón”, por eso hay un modelo que lleva motivos étnicos.

Este modelo es ideal para llevarlo en verano con un vestido ibicenco y otro accesorio en tonos rojos. El choker ancho el complemento perfecto para que un look básico llame más la atención

De tela

En Niutt, la marca de Claudia Parras, encontramos varios chokers de tela con estampados muy diversos. Estilo griego, indio, con rayas o con ojos al estilo de Chiara Ferragni Collection. También son hechos a mano y son ajustables.

La influencer los lleva en todo tipo de looks y de este modo le da un toque “muy ella” a las prendas de moda que llevan el resto de it girls.

Brillante

Para las ocasiones especiales, el choker de brillantes es la opción más trendy que puedes elegir. Como este que llevó Gigi Vives encima de una camiseta negra con paillettes brillantes.

En Amazon podemos encontrar uno estilo malla, muy 90’s, por 9,99 euros. Quedará perfecto con un top oscuro palabra de honor y un toque glossy en tu maquillaje. Puedes comprarlo aquí.

Fantasía

Como hemos dicho en el titular, este collar obsesiona a las influencers. ¿El motivo? Hay versiones para todos los gustos. Como este tan original de la marca MaisxFrida, que llevó Julieta Padrós para convertir un look básico, de vaqueros y cárdigan, en uno rompedor.

Tips a tener en cuenta para comprar este accesorio

A pesar de que a las it girls les queda bien todo, no hay que olvidar que hay accesorios difíciles y este es uno de ellos. Si tienes un cuello corto, seguramente este collar no esté hecho para ti, ya que te ocupará demasiado espacio y se te verá menos estilizada.

Si este es tu caso, busca opciones algo menos anchas o cómprate uno de tela que puedas doblar para hacerlo un poco más fino. Renunciar a esta tendencia no es la opción.

