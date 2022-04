Los bikinis que serán tendencia este verano según las influencers

En los últimos días, hemos visto asomarse el sol en algunas ocasiones y hemos podido notar como subía la temperatura. Cuando empezamos a sentir que los rayos de sol ya no solo iluminan el cielo, sino que, calientan nuestra piel, automáticamente, la mente nos transporta a las vacaciones y a la playa.

Es entonces cuando caemos en la cuenta de que todos nuestros bikinis están desgastados o que sus costuras han cedido. Definitivamente, la renovación del traje de baño no puede pasar de este verano.

Las influencers son de las pocas privilegiadas que, sea cual sea la época del año, pueden permitirse hacer escapadas en las zonas más cálidas y paradisíacas del planeta. Por esto, en moda veraniega siempre van varios pasos por delante y acaban marcando las tendencias para la temporada estival.

Así que, para que este verano vayas a la última, te mostramos los bikinis que las influencers nos han enseñado hasta ahora y que, seguro, serán todo un éxito.

Estampados a cuadros

La influencer Ali Guijarro ha publicado, recientemente, una foto de su viaje a Indonesia. En ella, aparece tumbada en una playa paradisíaca y luce un bikini a cuadros de colores combinados en tonos pastel. El sujetador es de aro, de manera que ofrece una forma más definida del pecho y una mayor sujeción. Las braguitas se atan con un lacito en cada extremo.

Diseños con purpurina

Pero el anterior no ha sido el único modelito de la exconcursante de 'Quiero Ser'. Guijarro también ha enseñado otro tipo de diseños, más sencillos, pero elegantes. Como este bikini de color verde, con destellos de purpurina y con una parte superior sin aro ni copa, que realza la forma natural del pecho.

Trikinis

En enero, Rocío Osorno se adelantó al verano y nos enseñó un trikini negro de lo más sensual y elegante. No obstante, este no es un diseño de trikini habitual, ya que, no se une por el torso, sino por la espalda. El sujetador es de tipo cruzado.

El bañador de la influencer es ideal para evitar el mayor inconveniente de los trikinis, es decir, la marca del sol que atraviesa la barriga. Sin embargo, con este diseño es la espalda inferior la que no queda expuesta al sol. Sin duda, la de Osorno es la apuesta más atrevida. Aunque, todo un acierto si estás cansada de lo mismo y quieres arriesgar.

Estampados con flores

Maria Martí apuesta por un estampado clásico, pero con un tipo de corte que transforma la prenda y le quita inocencia. Se trata de un conjunto con motivos florales en tonos crema, anaranjados y tierra. La braguita es de tipo en V -que estira la silueta y favorece los glúteos- y lleva cinta de cortinilla.

Bikini de triángulos

Durante su estancia en Tenerife, María Fernández-Rubíes lució este bikini de diseño con la parte de arriba en triángulo, todo un clásico. Los colores protagonista son el blanco y el negro, junto a un bonito estampado floral. Para dar que el modelo de la prenda esté más actualizado, las braguitas también son con corte en V.

