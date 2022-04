Laura Matamoros presume de figura publicando una foto en bikini cuatro meses después de dar a luz

Laura Matamoros daba a luz a su segundo hijo el pasado 27 de diciembre, fruto de su relación con Benji Aparicio, y desde entonces, ha mantenido a sus seguidores actualizados sobre sus esfuerzos por recuperar su figura.

Lo cierto es que Laura Matamoros ya sorprendió en una ocasión mostrando su vientre plano tan solo unos meses después de dar a luz, pero ahora ha dejado impresionados a sus followers publicando una foto en bikini.

Tomando el sol en Marbella

Laura Matamoros disfruta de sus vacaciones de Semana Santa en Marbella, donde hace un tiempo casi veraniego, por lo que ha podido tomar el sol en bikini.

"En la maleta he metido solo ropa de invierno porque iba a llover, y he tenido que ir a comprarme bikinis" explicaba la influencer en sus redes sociales. Sin embargo, en lo que se ha fijado todo el mundo es la increíble figura que luce.

Tan solo cuatro meses después de dar a luz, Laura Matamoros puede presumir de curvas y vientre plano.

Laura Matamoros | Instagram

Laura Matamoros se mantiene en forma

Sin embargo, Laura se encuentra todavía en proceso de perder el peso que cogió durante el embarazo del pequeño Benji. Está completamente entregada a su rutina de ejercicio: "Siempre me he involucrado mucho en el tema del deporte, que me gusta muchísimo, no solo porque me hace sentir bien físicamente, también mentalmente me ayuda" explicó.

Laura desveló recientemente los kilos que tiene pensado perder para lograr recuperar su silueta: "Me falta bajar 8kg aproximadamente, pero es grasa lo que tengo que perder", explicaba. Para ello sigue una estricta dieta, siempre supervisada por un profesional.

Además, para conseguir que el proceso sea más rápido, "Estoy con un endocrino y haciendo mis entrenos. También me cuidan en un centro de estética para llegar a esas zonas más complicadas y complementar", terminaba diciendo.

