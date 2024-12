¿Aun sin look para la cena de empresa? Esto es lo que puedes encontrar en Zara, Mango y HyM

Cada año nos enfrentamos al mismo dilema cuando llegan las cenas de empresa: ¿Qué me pongo? Abrimos el armario con la esperanza de encontrar ese look perfecto que combine profesionalismo con un toque festivo, pero casi siempre terminamos frustrados. Prendas que ya hemos usado demasiadas veces, piezas que ya no nos quedan como antes o que simplemente no transmiten lo que queremos para una ocasión especial.

Por eso, hemos creado esta guía con ideas que te inspirarán y te ayudarán a elegir el outfit perfecto para brillar en estas festividades. Desde opciones elegantes y sofisticadas hasta combinaciones más modernas y atrevidas, estas propuestas no solo renovarán tu guardarropa, sino que te harán sentir espectacular.

Vestido mini combinado con brillos

Vestido con un diseño elegante con cuello subido y manga larga, confeccionado en tejido semitransparente con aplicaciones de abalorios brillantes. Su cierre trasero con botones ocultos y cremallera lateral lo convierten en una opción sofisticada y cómoda.

Te sugerimos peinarte con un moño pulido o una coleta baja para resaltar los detalles del vestido y estilizar tus facciones. Combínalo con stilettos altos para un toque más glamuroso, o con opciones de tacón bajo si prefieres la comodidad.

Disponible en Zara por 35,95 euros.

Vestido | Zara

Bermuda de lentejuelas de tiro alto

Esta prenda es un acierto para quienes buscan algo diferente y lleno de brillo. Con forro interior y cierre lateral de cremallera, es perfecta para destacar en cualquier evento. Puedes combinarla con una camisa satinada básica, ideal para equilibrar el look entre lo sofisticado y lo casual.

Completa el outfit con botas altas negras para lograr un efecto de piernas infinitas, o botines si prefieres un estilo más relajado.

Encuentra las bermudas en Zara por 27,95 euros y la camisa satinada disponible es varios colores por 19,95 euros.

Bermuda | Zara

Vestido drapeado con cinturón de brillo

Un vestido corto de punto con cuello barco y tejido drapeado que incluye un cinturón brillante, ideal para una cena de empresa. Este diseño equilibra elegancia y festividad a la perfección.

Para complementarlo, opta por zapatos de tacón de la altura que te haga sentir cómoda. Este vestido destaca por su versatilidad y te permitirá brillar sin esfuerzo.

Disponible en Zara por 35,95 euros.

Vestido drapeado | Zara

Pantalón de lentejuelas

Este pantalón de malla revestido de lentejuelas es un básico renovado para los eventos festivos. Su diseño de talle alto, perneras rectas y forro de punto lo convierten en una opción cómoda y llamativa. Lo tienes disponible en varios colores, pero manteniendo la gama cromática de grises y negro.

Combínalo con un jersey liso o una camiseta básica para mantener el foco en los pantalones, también puedes optar por la camisa satinada que hemos mencionado antes. Dependiendo de tu elección, podrás crear un look más elegante o informal.

Disponible en HyM por 35,99 euros (o 25,99 euros para miembros del club).

Pantalón con lentejuelas | HyM

Top de terciopelo asimétrico

Un imprescindible para agregar un toque de color y textura a tus looks. Este top entallado de terciopelo con diseño asimétrico y detalles fruncidos es ideal para combinar con prendas variadas: desde pantalones de traje o minifaldas, hasta shorts con medias negras.

Añade botas altas o tacones según el estilo que quieras lograr. Disponible en rojo o negro, es una opción versátil que no puede faltar en tu armario.

Disponible en Mango por 19,99 euros.

Top de terciopelo | Mango

Con estas propuestas, estarás lista para cualquier cena de empresa o para cualquier evento especial, que este mes está lleno de ellos. No olvides elegir complementos discretos que potencien tu look y, sobre todo, ¡disfruta del momento y a brillar mucho!