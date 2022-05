El atrevido traje con el Kristen Stewart ha deslumbrado a todos en el Festival de Cannes

Más información El motivo por el que el vestido de novia de Kourtney Kardashian ha sido tan comentado

El nombre de Kristen Stewart ha vuelto a estar en boca de todos, aunque esta vez no porque haya protagonizado una saga de películas juveniles sobre vampiros o por haber encarnado a la mismísima Diana de Gales. La razón ha sido su acierto a la hora de elegir los looks con los que desfilar por la 75ª edición del Festival de Cannes.

La intérprete ha acudido a la presentación de 'Crimes Of The Future', filme que protagoniza, luciendo un atrevido traje de dos piezas rojo, de tweed, de Chanel, que no solo ha llamado la atención por su color, también por su escotazo.

Kristen Stewart en el Festival de Cannes | Gtres

Stewart ha dejado abiertos los tres botones superiores de la chaqueta, dejando ver su torso desnudo, sin ningún tipo de prenda interior. Una apuesta arriesgada para desfilar en una alfombra roja en la que hay cámaras en todos los rincones, pero necesaria para estar a la altura del glamour francés de su compañera de reparo Léa Seydoux.

Al ser un pase a las 12 de la mañana, la actriz parisina también ha dejado de lado los vestidos de gala y en esta ocasión se ha enfundado un traje negro, de pantalón corto, con una colorida corbata.

Léa Seydoux en el Festival de Cannes | Gtres

Copia el traje de Stewart

Que Stewart lleve de este modo la parte superior de su traje no es algo que haya decidido en último momento, es tendencia. Ella misma ya llevó un traje abierto en la 94ª edición de los Premios Oscar y también hemos podido ver estilismos parecidos en los catálogos de tiendas como Zara, donde las modelos posan vestidas de este modo tan atrevido.

De hecho, en esta misma tienda hemos encontrado un dos piezas que podría ser la versión de verano del outfit de la Maison de la actriz de 'Crepúsculo'. También es de tweed, pero en esta ocasión de color verde y la parte de abajo es falda pantalón. Estas son sus referencias: 2010/817 y 4661/434.

Traje de tweed | Zara

La extravagante falda de la que todos hablan

En la séptima jornada del festival, Kristen ya consiguió que los medios especializados en moda destacaran su outfit, que también era de dos piezas y de la misma marca de la que lleva años siendo embajadora.

La actriz californiana llevó una extravagante falda estilo pareo, de color blanco roto, que se anudaba en la cintura con un lazo gigante. Esta voluminosa prenda inferior contrastó con el definido abdomen que dejaba al aire un cropped top de manga larga lleno de abalorios.

Kristen Stewart en el Festival de Cannes | Gtres

A su lado, Seydoux también destacaba con un vestido largo negro, de Louis Vuitton, hecho con encaje y combinado con franjas horizontales plastificadas. Los detalles brillantes le daban el toque definitivo a este look.

Reparto de 'Crimes Of The Future' en Cannes | Gtres

La nueva película de Stewart y Seydoux

Las dos actrices de las que hemos hablado en este artículo protagonizan, junto a Viggo Mortensen, el nuevo filme del director canadiense David Cronenberg, 'Crimes Of The Future'.

En la cinta, Stewart interpreta a Timlin, una investigadora de la Oficina del Registro Nacional de Órganos de un mundo artificial donde la especie humana está sufriendo transformaciones. Este personaje seguirá de cerca al artista Saul Tenser (Viggo Mortensen) y su compañera Caprice (Léa Seydoux).

La crítica afirma que se trata de una crítica al cambio climático y el daño que los humanos le estamos causando al planeta.

