Así será la primera semana de la moda del metaverso

Lo que hace poco nos parecía un escenario digno de una película futurista, ahora es una realidad. El metaverso nos ofrece cada vez más posibilidades de relacionarnos y vivir experiencias de todo tipo en un universo virtual donde no existen pandemias que nos limiten. Su intención es acabar siendo una imitación del mundo que conocemos.

Los portales especializados indican que en tan solo tres años el metaverso nos ofrecerá la mitad de cosas que podemos hacer en la vida real y por eso no es de extrañar que se estime que este 2022 la inversión en este mundo digital se va a multiplicar por diez.

Actualmente, en este espacio virtual ya se pueden comprar casas, asistir a conciertos, casarse e ir de compras. Por eso no es de extrañar que grandes firmas de moda hayan decidido apostar por el metaverso para ampliar su negocio. Desfiles, tiendas y eventos virtuales son el futuro del mundo de la moda.

Dolce & Gabbana ha sido la firma pionera en este terreno. Hace unos meses, lanzó su primera colección NFT (tokens no fungibles) junto a la plataforma de comercio digital UNXD. La Collezione Genesi la conforman un total de 9 diseños de ropa y joyas exclusivos inspirados en Venecia, que tenían sus pares físicos. Actualmente, la colección ha alcanzado un valor de 6 millones de euros.

Y es la misma plataforma UNXD la que ahora quiere ir un paso más allá en la alta costura del universo digital y está organizando, junto al metaverso de código abierto Decentraland, la primera semana de la moda virtual, la Metaverse Fashion Week.

¿Cuándo?

Los organizadores han elegido que esta semana de la moda se celebre el fin de semana del 24 al 27 de marzo de 2022, dos semanas después de la Paris Fashion Week y al cabo de una semana de la Mercedes-Benz Fashion Week, de Madrid. Aunque en esta ocasión los invitados no tendrán que volver a desplazarse para disfrutar de todos los eventos que hay preparados. Un punto a favor del Metaverso.

¿Quién participa?

El pasado 26 de diciembre, Decentraland hizo un llamamiento a través de Twitter a “todos los diseñadores, marcas y amantes de la moda” para que tengan sus colecciones preparadas para la primera semana de la moda del metaverso. Por lo que aún no hay confirmación de las marcas que han decidido unirse a este evento tan innovador.

¿En qué consistirá?

La semana de la moda virtual no tendrá nada que envidiar a las que se celebran en la vida real, ya que tratará de emular todos y cada uno de los eventos que las conforman: pasarelas, pop up stores -para comprar ropa para los avatares-, after parties y experiencias inmersivas.

¿Quién está invitado?

Los asistentes invitados a esta gran apuesta del mundo de la moda en el universo digital aún no tienen nombres y apellidos, pero no nos extrañaría que una de las protagonistas en el front row virtual sea Paris Hilton.

La empresaria ya tiene su propia isla en el metaverso en la que sus fans pueden asistir a sus sesiones de música, pasear en yate y comprarse ropa.

