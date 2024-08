Así es el controvertido vestido de Tamara Falcó que tantas críticas ha recibido

Tamara Falcó, querida y odiada por muchos, es conocida por su sofisticado estilo dentro de la alta sociedad española. El icono de estilo y elegancia, se ha encontrado en el centro de controversia debido a su última elección de vestuario, provocando una ola de críticas en las redes sociales. En medio del calor veraniego, la marquesa de Griñón ha sorprendido a muchos al optar por un conjunto que cubría en exceso, generando debate entre sus seguidores.

El look en cuestión

En su más reciente publicación en Instagram, Tamara ha aparecido luciendo un conjunto que muchos consideraron inapropiado para la temporada estival. La marquesa de Griñón ha optado por un atuendo que cubría en exceso, algo que ha sorprendido a sus seguidores acostumbrados a ver looks más ligeros y adecuados para el calor del verano.

El conjunto en cuestión es de Maksu, una marca española, que Tamara ya ha lucido en más de una ocasión. El vestido ha generado tantas opiniones porque, por un lado, hay los seguidores que critican que se haya puesto un vestido largo en pleno verano: "Madre mía estoy sudando solo verla"; "Bien tapadita que hace fresco en Madrid"; "Con el calor que hace, esa ropa es puro postureo"; "Se te olvido la bufanda". Estos son algunos de los comentarios que, tirando de ironía, han censurado el vestido.

Por el otro, en cambio, están los que afirman que está hecho de lino, un tejido refrescante y transpirable ideal para esta época del año. Como por ejemplo, esta seguidora, que ha comentado: "Tamara, nadie se ha dado cuenta de que es de Lino y, por si no lo sabéis, cuando hace más calor es cuando hay que cubrirse con tejidos naturales y frescos…".

Efectivamente, tiene razón. Si vamos a la web de la marca, comprobamos que sí, está hecho de lino 100%, "de ahí su ligereza y su comodidad", tal y como indica Maksu. En la descripción del producto, podemos saber más sobre el conjunto: lleva por nombre Deva, está hecho a mano y su diseño es de inspiración étnica. Es de color blanco crudo, lleva un ribete elástico en los puños y un escote redondo rematado con un cinturón anaranjado con estampado geométrico (con cuadrados y triángulos). "Como contraste, los detalles bordados en color negro", afirma la marca sobre esta prenda midi oversize, y sugiere combinarla con unas sandalias o unas chanclas para pasar un día en la playa.

Además, Maksu recomienda lavarla a mano, del revés, con agua fría y detergente líquido. A la hora de plancharla es importante que la gires para no dañarla. Su precio original es de 250 €, aunque la firma la ofrece en su web, a la mitad de precio (125 €).

Tamara Falcó, objeto de críticas por su estilismo

No es la primera vez que la marquesa de Griñón recibe críticas por su look (y, seguramente, no será la última). Ya ocurrió hace tan solo unos meses cuando publicaba en su cuenta de Instagram este vídeo luciendo este vestido:

Y, cómo no, también recibió críticas de su vestido de novia en su boda con Íñigo Onieva, como esta de Carmen Lomana: