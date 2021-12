Anita Matamoros es una de las Instagramer más influyentes de nuestro país. La joven acumula más de 680.000 seguidores y sus publicaciones, sobre sus rutinas de belleza y sus consejos de moda, llegan a miles de fans.

Anita se marchó hace más de un año a Milán para estudiar el curso de 'Fashion Business, Communication and New Medias', que le permitirá comunicar todo lo referente con moda de una forma más profesional, y desde entonces hemos visto como su gusto por la ropa y su estilo ha ido cambiando.

La madrileña ha charlado con la redacción de Antena 3 y nos ha contado cuáles son los dos imprescindibles que siempre lleva en el armario, sus rutinas beauty y, además, los básicos de maquillaje que no faltan en su bolso.

Anita Matamoros desvela sus rutinas de belleza

"Al final lo más esencial para mí siempre son las rutinas de limpieza, las cremitas el sérum... Antes no le daba tanta importancia como ahora, pero he visto un cambio tan heavy que ya no me puedo ir a dormir y no puedo empezar el día sin esa rutina", contaba, sobre su rutina de belleza.

En cuanto a los dos productos de maquillaje que siempre lleva en el bolso cuando sale de casa, Anita Matamoros ha contado que los que no suelen faltar son "el colorete, el blush, porque aparte de ponérmelo como colorete siempre me lo pongo también como sombra de ojos y la máscara de pestañas, son mis básicos", decía, en su visita al set de MAC por la semifinal de 'La Voz'.

Los imprescindibles del armario de Anita Matamoros

Anita es todo un referente entre los jóvenes en el mundo de la moda y son muchos los seguidores a los que les gustaría saber que prendas nunca faltan en su armario: "Esto me lo preguntas hace un año y te digo que una biker de cuero y unos botines, pero ahora que he cambiado un poco el estilo te diría una blazer de color y una biker de cuero siempre, es un imprescindible".

El cambio de estilo se debe a su viaje a Milán, antes Anita Matamoros siempre apostaba por el color negro como un básico del día a día y, tal y como contó en la entrevista, la joven se vio inspirada por su compañera de piso y decidió apostar por prendas con mucho más color: "Nos retroalimentamos".

