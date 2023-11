5 vestidos de Zara de menos de 50 euros para las próximas cenas de empresa

Los eventos navideños están a la vuelta de la esquina y junto a ellos llegan también los dilemas del “qué me pongo”. Estamos seguras de que tú, como nosotras, tienes el armario lleno, pero te invade la sensación de que en realidad no tienes nada especial para esa comida o cena de empresa que ya tiene fecha en el calendario. Para que no tengas que invertir tiempo en rebuscar entre catálogos y tiendas, hemos seleccionado 5 de los vestidos más bonitos y económicos de la nueva colección de Zara.

Ninguno de ellos llega a los 50 euros y, además, todos tienen la virtud de ser versátiles: depende de con qué y cómo los combines lucirás más arreglada o más informal.

Vestido corto negro con brillo

De todos los looks que proponemos, este vestido es sin duda uno de los más elegantes y más bonitos. Se trata de un vestido corto de cuello redondo elaborado a base de hilos metalizados que le dan ese toque festivo, pero sin llegar a ser demasiado llamativo.

Combínalo con unas botas altas sin tacón y una chaqueta de punto larga y te verás menos arreglada. Cálzate un buen tacón y una chaqueta corta con brillos y elevarás tu look a otro nivel.

Página web de Zara | zara.com

Vestido metalizado en dorado con volantes

Si lo tuyo son los colores metalizados este es tu vestido. Con un escote pronunciado en pico y un fruncido en la cintura es uno de esos vestidos al que vas a poder sacarle mucho partido: sirve para las fiestas de Navidad y también para otro tipo de eventos, como por ejemplo una boda de tarde-noche en cualquier época del año.

La manga larga y el detalle de los volantes en la parte baja le dan un toque muy especial. Lo puedes combinar con cualquier tipo de calzado en color negro para que resalte aún más el dorado del tejido.

Vestido corto blanco y negro

Si quieres huir de los colores oscuros y te atreves con el blanco, puedes optar por este vestido corto de estampado animal (nos puede llegar a recordar a un animal print de cebra). Tiene cuello con volante, escote en forma de pico, manga larga y fruncidos tipo de nido de abeja en los hombros.

Combinado con un chaleco, tal y como luce la modelo de Zara en las fotos del catálogo, se sale de lo común. Y para el día a día puedes añadirle un jersey negro y usar la parte de abajo en modo falda. Con unas botas altas negras, consigues un look con mucho estilo.

Vestido largo estampado

No podía faltar en nuestra selección un vestido largo y estampado como este tan favorecedor en colores granates y ocres. Se trata de una pieza especial, no solo por su estampado si no también por los detalles de abertura en la cintura elástica. Sin duda es un vestido más sofisticado de los que parece a simple vista y uno de los más bonitos de la colección.

Vestido camisero estampado

Para las amantes de los vestidos con botones frontales al estilo de las camisas, este vestido en tonos verdes es muy favorecedor. Lo hemos escogido sobre todo por su versatilidad puesto que lo puedes estrenar en tu próxima cena de empresa y ponértelo el resto del invierno con un calzado plano. O incluso puede quedar muy bien con unas deportivas y una americana para darle ese toque arreglado pero informal.