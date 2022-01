5 looks de deporte que te motivaran a conseguir tu propósito este 2022

Unos de los propósitos de Año Nuevo más comunes son hacer deporte y llevar un estilo de vida saludable. Cada uno de enero, cientos de mujeres nos marcamos unos objetivos ‘fit’ para poder terminar el año mejor de lo que lo empezamos. Pero a medida que van pasando los días, más de una dejamos de abanderar el “año nuevo, vida nueva” y empezamos a encontrar excusas para no ir a entrenar.

Pero este 2022 va a ser diferente. Este va a ser el año de ponernos en forma y sentirnos bien con nosotras mismas. Y, para conseguirlo, vamos a motivarnos comprándonos los looks deportivos más bonitos del momento. ¿Cómo te vas a resistir a ir al gym si tienes un conjunto que te sienta fenomenal? ¡A mover el esqueleto!

A continuación te dejamos 5 looks, que están ahora en tiendas, con los que te dará mucha menos pereza ir a entrenar:

Asimétrico

Born Living Yoga siempre tiene los diseños de ropa deportiva más trendy. Uno de los diseños favoritos de las amantes de la moda es el Top Guinza. Tiene una sujeción media reforzada con un tejido grueso y suave al tacto. Su precio es de 29,90 euros y está disponible en color Caoba, Ginger (naranja) y Grey Green (verdre grisáceo).

El pantalón a conjunto es de cintura alta y tiene efecto moldeador. Cuesta 49, 90 euros. Está disponible en los mismos colores que la parte de arriba.

Mono

Los monos son la última tendencia en ropa deportiva. Son cómodos y nos permiten movernos libremente sin temor a que se nos baje el pantalón o se nos suba la camiseta. Oysho tiene el modelo perfecto, el de la colección compresiva Rise Up, de color negro. Su tejido moldeador de alta resistencia define la silueta sin restringir el movimiento.

Según asegura la marca en su página web, se trata de un outfit a prueba de los entrenamientos más intensos. Aunque también lo vemos ideal para ir a una clase de baile o de pilates. Su precio es de 59,99 euros.

Animal print

El conjunto que lanzó Decathlon junto a Sara Baceiredo es otro de los must para tu cajón de ropa deportiva este 2022. Este look, con colores morados, rosas y naranjas, es tan bonito que no te importará ir a tomar un refresco con tus amigas al salir del gym.

El top, de sujeción media, es lo suficientemente largo como para llevarlo sin camiseta encima y las mallas son de tiro alto, que estiliza. El precio del conjunto entero ahora es de 44,98 euros, ya que la parte de abajo está rebajada. Es edición limitada.

Estampado

De cara al verano, los conjuntos deportivos estampados irán cogiendo fuerza y este de Reebook, que llevó hace poco Ffitcoco, en uno de sus vídeos quedará fenomenal a todas aquellas chicas que se pongan morenas. El color azul celeste es muy favorecedor.

Además, este look está hecho con un tejido llamado Speedwick que dispersa el sudor, por lo que te motivará a seguir entrenando en esos momentos en los que sudas la gota gorda. El top vale 30 euros y las mallas 45 euros.

Color claro

Cuando nos enfundamos un traje de deporte solemos optar por el negro, que estiliza, pero un conjunto de un color clarito transmite paz y elegancia. Con este de la colección de Pamela Reif para Puma, de color rosa empolvado, serás el centro de atención de tu clase de BodyCombat.

El top, de sujeción media, tiene una parte de tejido malla que da un toque semitransparente en la espalda. Lo mismo pasa en los leggins. El conjunto entero vale 105 euros.

El deporte es felicidad

Está demostrado que el ejercicio físico no solo nos vuelve más ágiles y nos da más vitalidad, también nos hace ser más felices, ya que durante la práctica deportiva generamos endorfinas, una sustancia que genera un efecto de placer y bienestar.

Es la misma sustancia que genera nuestro cerebro cuando nos enamoramos o cuando comemos chocolate. Así que una vida 'fit', nos hará sentir de nuevo esas mariposas en el estómago sin necesidad de que haya un culpable de carne y hueso.

¿Necesitas más motivos para ponerte unas mallas y empezar a entrenar?

